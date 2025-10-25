El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El PSE-EE ha celebrado el 46 aniversario del Estatuto en el Hotel Carlton de Bilbao. Jordi Alemany

Andueza llama a PNV y Bildu a renovar el Estatuto «sin saltos al vacío»

El líder socialista critica que Pradales se refiera al texto de 1979 como un «acuerdo de mínimos»: «Tenemos plena capacidad para tomar decisiones»

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Sábado, 25 de octubre 2025, 11:47

Comenta

En el 46 aniversario del Estatuto de Gernika, el PSE-EE se ha reafirmado este sábado en su apuesta por la «necesaria» renovación del texto ... de 1979 a través de un acuerdo que aglutine también a PNV y EH Bildu. Los socialistas vascos, eso sí, advierten a las fuerzas nacionalistas de que cualquier reforma debe pasar por una norma «de derechos, no de identidades», sin alusiones a la autodeterminación ni «saltos al vacío». «Les exijo que no confundan a los vascos, que no les engañen con soberanías imaginadas y que dediquen todo su esfuerzo a trabajar en su beneficio», ha lanzado Eneko Andueza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  3. 3 Un enorme incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  4. 4 Muere un futbolista de 20 años tras chocar su moto contra una vaca
  5. 5

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  6. 6

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su bisnieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  7. 7

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  8. 8

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  9. 9

    Mohamed recupera los 3.500 euros que le robaron en Erandio gracias a la solidaridad vecinal: «Un hombre ha donado 1.000»
  10. 10 Los supermercados de Mercadona que permanecerán cerrados dos días seguidos la próxima semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Andueza llama a PNV y Bildu a renovar el Estatuto «sin saltos al vacío»

Andueza llama a PNV y Bildu a renovar el Estatuto «sin saltos al vacío»