Andueza llama a PNV y Bildu a renovar el Estatuto «sin saltos al vacío»

En el 46 aniversario del Estatuto de Gernika, el PSE-EE se ha reafirmado este sábado en su apuesta por la «necesaria» renovación del texto ... de 1979 a través de un acuerdo que aglutine también a PNV y EH Bildu. Los socialistas vascos, eso sí, advierten a las fuerzas nacionalistas de que cualquier reforma debe pasar por una norma «de derechos, no de identidades», sin alusiones a la autodeterminación ni «saltos al vacío». «Les exijo que no confundan a los vascos, que no les engañen con soberanías imaginadas y que dediquen todo su esfuerzo a trabajar en su beneficio», ha lanzado Eneko Andueza.

Los socialistas vascos se han reunido este sábado en Bilbao para conmemorar la efeméride en un acto breve y sin participación de la militancia de base, pero con gran simbolismo. Los miembros de la ejecutiva y cuatro de los cinco consejeros −faltaba el de Vivienda, Denis Itxaso− han acudido al Hotel Carlton, el edificio que fue sede del Gobierno vasco durante la Guerra Civil, momento en el que a su vez se aprobó el primer Estatuto de Autonomía. Pasarían 43 años, con la dictadura franquista de por medio, hasta que Euskadi volviera a tener una norma institucional básica.

El PSE-EE presume de ser el único partido que «siempre ha estado del lado del Estatuto de Gernika, en su gestación, en su aprobación, pero sobre todo en su defensa y en su desarrollo». «También −ha agregado Andueza− cuando algunos lo dieron por muerto para echarse en brazos del plan Ibarretxe o cuando en los peores momentos ETA y la izquierda abertzale intentaban acabar con él». Para el dirigente socialista, el acuerdo validado por la sociedad vasca en 1979 ha sido imprescindible para garantizar «el bienestar, el progreso, la libertad para elegir nuestro camino y para decidir sobre la gestión de las cosas».

Andueza ha incorporado en su intervención una clara alusión al lehendakari, Imanol Pradales, que en una carta publicada este sábado en sus redes sociales se ha referido a aquel texto como «un acuerdo de mínimos». «Me sorprende escucharlo. Es difícil justificar esto cuando gestionamos 97 de cada 100 euros que recaudamos y cuando tenemos plena capacidad de tomar decisiones sobre todo aquello que afecta al día a día de la ciudadanía vasca», ha respondido. De hecho, ha señalado que «no existe otra comunidad o región en Europa, probablemente en el mundo, con mayor capacidad de autogobierno».

«Que no cometan el mismo error»

Cuatro décadas después, en todo caso, el socio de gobierno minoritario diagnostica que es el momento de actualizar la norma: «No podemos poner en duda que ha llegado el momento de renovar el Estatuto». Ahora bien, los socialistas acotan el terreno al «marco que señala la legalidad» y a un entendimiento que blinde derechos y libertades. «Un gran acuerdo para reforzar el autogobierno, afianzar ese lugar común de encuentro entre los demócratas, ese gran pacto por la convivencia. Y puede ser sencillo si todos ponemos de nuestra parte», ha antepuesto Andueza en alusiones a PNV y EH Bildu.

En plena negociación discreta entre los partidos, ha reclamado a las fuerzas nacionalistas que «no cometan el mismo error» que en intentos anteriores, cuando su «estrechez de miras impidió» que la reforma saliera adelante pese a los avances logrados en la ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco. «El objetivo es proteger los derechos y no las ensoñaciones independentistas que van más allá de la realidad, que no están entre las preocupaciones de los vascos. En ese camino no vamos a estar, no estamos para perder el tiempo», ha proseguido Andueza, quien da por «agotado» el debate sobre la secesión.

El secretario general del PSE-EE también ha pedido no perder la calma ante el proceso de transferencias pendientes. Ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez está «comprometido con el autogobierno» y que las competencias «llegarán bien y con plenas garantías». Aun así, ha apuntado de manera velada al PNV, exigente en el cumplimiento de lo pactado, al observar que «tiene un interés relativo por completar el Estatuto» porque así puede «mantener una tensión de forma artificial y aparentar una mayor influencia en Madrid».