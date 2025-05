Andueza defiende en Madrid la fortaleza del pacto con el PNV:«No se va a romper nada»

Koldo Domínguez Miércoles, 28 de mayo 2025, 11:51 | Actualizado 12:20h. Comenta Compartir

«Calma y tranquilidad, que no cunda el pánico que no se va a romper nada». Ésta ha sido la primera reflexión que Eneko Andueza ... ha querido dejar clara en su intervención en un foro informativo de Madrid. Tras las turbulencias de las últimas semanas con el PNV, que en Euskadi ya quedaron amortiguadas la pasada semana, el secretario general del PSE ha insistido ante una audiencia un tanto alejada del día a día de la política vasca que todo va bien en el seno del Gobierno autonómico y que a corto plazo no hay peligro de crisis.

Andueza ha optado, eso sí, por colgarse las medallas de la inmensa mayoría de los «logros y avances» experimentados por Euskadi en los últimos años. Pese a ser la parte minoritaria en todos los ejecutivos –autonómico, forales y municipales– en los que gobierna con el PNV, el líder del PSE ha defendido que el impulso socialista está detrás de todo: desde la firma de la paz sindical en la Ertzaintza a una Osakidetza «que comienza a tomar aire», pasando por las políticas de memoria, de vivienda e industria, estas tres últimas materias sí en manos de consejeros de su partido. De hecho, Andueza ha dejado claro que a medio plazo ve a su formación «liderando Euskadi». «Estamos preparados y dispuestos. El PSE volverá a tener un lehendakari. Ese momento llegará», ha lanzado desde la tribuna de 'Nueva Economía Fórum'. «La Y vasca será una realidad a lo largo de esta legislatura y en un plazo razonable tendremos la conexión con Madrid» El entusiasmo en la defensa de su trabajo ha sido tal, que Andueza incluso se ha atrevido a garantizar que la Y vasca «será una realidad durante esta legislatura», es decir, antes de mediados de 2028. Todo gracias a que el PSE ha sido el «gran valedor» de este proyecto, que acumula décadas de retraso y al que los responsables de Transportes de ningún gobierno se atreven a poner fecha. Ni en un público ni en privado. En un hotel de cinco estrellas Pese a este escenario un tanto idílico, Andueza no ha ocultado que ha habido roces con el PNV. De hecho, ha confesado que desde el instante que firmó el acuerdo de gobierno que llevó a Imanol Pradales a la Lehendakaritza, sabía que «iban a surgir dificultades», pero que la clave para que todo marchara bien era que ambos partidos «fueran leales» al programa de gobierno, que es un «compromiso que ata» a los socios. «Por eso, si lo que hace la otra parte no se ajusta a esa hoja de ruta, uno debe alzar la voz. No se puede callar porque debe mantener su identidad», ha reflexionado. Andueza hacía referencia con estas palabras al choque abierto con el PNV por la inmigración. En este sentido, no ha querido reabrir heridas pero sí ha afirmado con rotundidad que «en Euskadi no sobra nadie», que hacen falta tanto inmigrantes «con grado superior como sin formación» que cubran las necesidades de la sociedad vasca. «¿Quiénes nos creemos que somos? ¡Que somos hijos y nietos de la emigración! Yo mismo lo soy y gracias a eso estoy hoy en un hotel de cinco estrellas en Madrid explicando la dignidad y honestidad de cualquier persona que busca un futuro mejor», ha defendido entre aplausos de los asistentes, entre los que se encontraba una amplia representación de los socialistas vascos que trabajan en Madrid. «Me consta que el lehendakari asistirá a la Conferencia de Presidentes de Barcelona. No tengo ninguna duda» Andueza ha tenido tiempo también para repasar diferentes temas de actualidad. Ha adelantado que Pradales asistirá a la Conferencia de Presidentes de Barcelona de la próxima semana; ha reconocido que le «da vergüenza» que Euskadi esté a la cola de la energía renovable; y ha atacado a aquellos que van en contra del euskera y su oficialidad en la UE -«qué vida más infeliz deben tener»-. Y sobre el caso de Leire Díez, la presunta fontanera del PSOE implicada en una campaña para desacreditar a la UCO, Andueza ha optado por hablar con prudencia. Ha reconocido «conocerla de las redes sociales» y que podría haber fotos con ella de alguna campaña electoral. Y se ha mostrado favorable a que su partido adopte «medidas disciplinarias» contra ella si hay «indicios y pruebas» de que ha maniobrado contra la Guardia Civil.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión