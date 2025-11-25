El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo En directo, la jornada del 25-N en Bizkaia
Eneko Andueza charla con Aitor Esteban minutos antes de intervenir en el foro. EFE

Andueza: «Bildu no es un compañero de viaje, es un adversario directo»

El líder del PSE descarta cualquier cambio en su política de alianzas y se muestra «muy satisfecho», pese a las «diferencias», con su alianza con el PNV

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:51

Tras semanas de rifirrafes y choques más o menos públicos con el PNV, el secretario general del PSE ha querido en la mañana de este ... martes despejar cualquier duda sobre la salud de sus acuerdos con los jeltzales y evidenciar que, a día de hoy, los acuerdos que mantienen hoy ambas formaciones tienen vocación de continuar. Lo que él ha definido como «diferencias normales» en el seno del Gobierno vasco en materia, por ejemplo, de política lingüística, inmigración, transferencias o seguridad, no es más que «ruido y runrún». «La realidad es que la relación es buena y sincera. Hay diálogo y confianza y nos decimos las cosas a la cara. Estoy satisfecho con el trabajo que se está haciendo en el Gobierno vasco», ha asegurado en un desayuno informativo ante la mirada de, entre otros, el presidente del PNV, Aitor Esteban.

