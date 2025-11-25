Andueza: «Bildu no es un compañero de viaje, es un adversario directo»

Tras semanas de rifirrafes y choques más o menos públicos con el PNV, el secretario general del PSE ha querido en la mañana de este ... martes despejar cualquier duda sobre la salud de sus acuerdos con los jeltzales y evidenciar que, a día de hoy, los acuerdos que mantienen hoy ambas formaciones tienen vocación de continuar. Lo que él ha definido como «diferencias normales» en el seno del Gobierno vasco en materia, por ejemplo, de política lingüística, inmigración, transferencias o seguridad, no es más que «ruido y runrún». «La realidad es que la relación es buena y sincera. Hay diálogo y confianza y nos decimos las cosas a la cara. Estoy satisfecho con el trabajo que se está haciendo en el Gobierno vasco», ha asegurado en un desayuno informativo ante la mirada de, entre otros, el presidente del PNV, Aitor Esteban.

Según Andueza, ambos socios tienen la «legitimidad de discrepar» y la «obligación de exteriorizarla», una cuestión de la que él ha hecho gala y que en varias ocasiones no ha gustado en absoluto a los jeltzales. Pero por encima de eso, el PSE es un «partido serio y leal y no va a variar el rumbo» de su política de alianzas. «No nos vamos a descabalgar de los acuerdos de Gobierno», ha confirmada.

Ese «runrún» al que se ha referido Andueza surgió a raíz de la foto que su partido se hizo en el Parlamento vasco junto a EH Bildu y Sumar para evidenciar una mayoría de izquierdas en la Cámara respecto al proyecto del centro de refugiados de Arana, en Vitoria. Los socialistas han limitado ese entendimiento a esa iniciativa concreta, pero que quisieran inmortalizarlo en una imagen que dejaba aislado al PNV disparó las especulaciones sobre si, en un futuro, el PSE –de la mano del PSOE y las necesidades de Pedro Sánchez– podría buscar un pacto con EH Bildu en Euskadi.

Andueza es consciente de las elucubraciones a ese respecto y esta mañana ha aclarado que, «de momento», su pareja de baile es el PNV. Y que no piensa iniciar ningún tipo de «aventura» con Bildu, a quien considera una coalición «más abertzale que de izquierdas». El líder socialista ha argumentado que a día de hoy «no se dan las condiciones» para ningún pacto global con los de Arnaldo Otegi. «No les veo como un compañero de viaje. Los veo como un adversario directo», ha confesado.

A su entender, son muchas las cuestiones que les separan de EH Bildu, partido que es el socio más fiel y fiable de Pedro Sánchez en Madrid. Pese a ello, para Andueza los «modelos» que defienden en política lingüística, sanidad, educación, movilidad, vivienda, energía... «están muy lejos». Además, a la izquierda abertzale le queda «aún un recorrido ético» que completar sobre el terrorismo de ETA y la violencia, y busca una Euskadi «independiente lejos de Europa». «En definitiva, que no veo base de ningún tipo que pueda dar pie a un entendimiento», ha expuesto.

Centralidad política: «Somos el eje»

En ese tablero político que ha expuesto Andueza, él ha vuelto a situar al PSE en la «centralidad», esa posición por la que todos los partidos vascos, desde PNV a PP e incluso EH Bildu, pelean con la mirada puesta en el inminente ciclo electoral. «Nuestra transversalidad (y consiguiente capacidad de pactar con diferentes) nos sitúa en la centralidad y cada vez vamos a tener más capacidad de decisión en Euskadi (...). Y como la mayoría de vascos son progresistas, eso nos sitúa en el eje de la política vasca, en el centro».

Reforma del Estatuto de Gernika: «Sin aventuras independentistas»

Andueza ha vuelto a dejar claro que el PSE sólo estará en acuerdos que estén «dentro de la más absoluta legalidad». «No vamos a meternos en aventuras independentistas que sólo conducen a un callejón sin salida y un fracaso absoluto», ha analizado. «El acuerdo es posible si nos centramos en blindar los derechos sociales».

Transferencias pendientes: «No en el tiempo y forma que contempla el PNV»

El líder del PSE ha reiterado la «voluntad del Gobierno central de cumplir» con el calendario de transferencias pendientes. «No tengo ninguna duda que llegarán, pero no en el tiempo y forma que el PNV ha contemplado», ha deslizado, sin hacer referencia al compromiso firmado por Pedro Sánchez que establecía que el Estatuto debía completarse antes del 31 de diciembre. Así que ha pedido a los jeltzales «no correr más de la cuenta y trabajar desde el sosiego, diálogo y consenso». «Apelo a la búsqueda de acuerdos y caminos intermedios para satisfacer a todas las partes».

Petición de perdón por Gernika. «No tiene ningún sentido

Otro de esos puntos de fricción dentro de los socios de gobierno. Si la pasada semana el lehendakari reclamó que el «Estado español pida perdón» por el bombardeo de Gernika, Andueza ha asegurado que ese planteamiento «no tiene ningún tipo de sentido». «No somos (los socialistas y el Gobierno central) los responsables de aquello, sino las víctimas. No tenemos que pedir perdón por nada. Los que tienen que hacerlo son los herederos del franquismo».

Presupuestos vascos de 2026: «No vamos a perder más el tiempo»

Constatada la enmienda a la totalidad de EH Bildu y PP y Sumar, Andueza ha sido claro: «No vamos a perder más el tiempo. Hemos tendido la mano pero no ha habido voluntad real de acuerdo. Y aquí no estamos para hacer favores a nadie que sólo busca tener protagonismo».