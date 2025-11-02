Andueza apacigua la tensión con el PNV y mantiene al PSE en los «acuerdos estables en el tiempo» El secretario general de los socialistas vascos, no obstante, avisa de que su formación «ocupa una centralidad en Euskadi que nos permite pactar con todas las fuerzas políticas»

Koldo Domínguez Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:03 Comenta Compartir

Después de una semana cuanto menos estresante para el entendimiento entre PNV y PSE, que ha visto cómo sus costuras se tensionaban de una forma inédita en sus diez años de vigencia por declaraciones y fotografías y demás valoraciones por ambas partes, el secretario general de los socialistas ha optado este domingo por calmar el ambiente. A su modo –no es un hombre caracterizado por la mesura en sus intervenciones–, Eneko Andueza ha optado por no arrojar más gasolina al debate y templar los ánimos con su socio. «Estaremos en los acuerdos que tenemos firmados», ha dejado claro en un acto de su partido en Irún.

Nacionalistas y socialistas gobiernan juntos las principales instituciones vascas en una entente sólida que, vista con perspectiva, ha dado buenos resultados. Hasta ahora. Porque en los últimos meses se ha detectado cierta mar de fondo en sus relaciones, que unos llaman «nerviosismo», otros «aventuras exploratorias», y algunos incluso «cambio de paradigma». Continuos rifirrafes que esta semana han vivido un hito con el pacto –y fotografía– sobre el centro de refugiados de Arana en Vitoria entre EH Bildu, PSE y Sumar que ha evidenciado gráficamente una mayoría de izquierdas en Euskadi.

Pero si alguien había pensado que era el inicio de algo más, de momento puede descartarlo. Así lo ha dejado claro Andueza. «El compromiso del PSE con el trabajo en las instituciones está por encima de las coyunturas, de la legítima diferencia de opiniones y de las polémicas. La política buena requiere consensos amplios, acuerdos que se mantengan en el tiempo, que favorezcan la estabilidad y que eviten los sobresaltos», ha insistido el líder socialista.

Esa estabilidad se traduce, al menos en lo que queda de legislatura local y foral, en cuidar el entendimiento con el PNV y evitar que esas tiranteces vayan a más y pongan en peligro la viabilidad de los gobiernos conjuntos. «Vamos a trabajar con rigor y seriedad en los ayuntamientos y diputaciones», ha prometido. Además, los socialistas vascos, como repitió Andueza en la última campaña, «no están esperando a ver qué tren pasa para subirse». El dirigente del PSE ha insistido en repetidas ocasiones que su formación no es muleta de nadie, ni ahora del PNV ni en un hipotético futuro de EH Bildu, con quien les separa un abismo, por ejemplo, en materia de autogobierno. «En el futuro estaremos en los acuerdos que tengan el bienestar de los vascos y las vascas y la justicia social como objetivos primordiales», ha apuntado este domingo.

Nerviosismo... del PNV

Todo este posicionamiento, no obstante, no significa que el PSE vaya a mantener un perfil bajo y en consonancia absoluta con el PNV. Andueza ya ha demostrado que es capaz de dar un «tirón de orejas» en público al lehendakari o a confesar que su sintonía con Aitor Esteban es mejorable. O a llevar a su formación a sacarse la foto con EH Bildu y Sumar para incomodidad de los jeltzales. El político eibarrés ha admitido en su acto en Irún que ya se encuentra en 'modo precampaña' –«todos esperamos con interés la cita de las elecciones municipales y forales, nosotros mismos hemos marcado la fecha en rojo»–, y que este contexto abre mucho las opciones de hacer política.

De hecho, ha argumentado que como su partido «ocupa una centralidad en Euskadi», puede «pactar con todas las fuerzas políticas». Esta misma semana con EH Bildu y Podemos sobre el centro de Arana, y con el PP el nombramiento del nuevo Ararteko. Andueza ha venido a decir que el PNV debe estar preparado para este escenario, pero esto no significa que corra peligro su entendimiento global. «No vamos a dejarnos arrastrar ni por el nerviosismo, ni por el cálculo electoral que demuestran nuestros rivales, también nuestro socio…», ha deslizado el secretario general del PSE.