Andueza agradece al PNV su «lealtad» al mantener su apoyo al Gobierno

E. C Sábado, 14 de junio 2025, 22:27 Comenta Compartir

«Agradezco al PNV su lealtad tras lo ocurrido con Santos Cerdán». El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, se muestra complacido con las palabras del presidente del EBB, Aitor Esteban, que, después de conocerse el demoledor informe de la UCO sobre Cerdán, insistió el jueves en que hasta que no exista una condena en firme es prematuro pensar en tomar distancia del Gobierno o en promover acciones para acelerar su caída. En una entrevista que publica hoy 'El Diario Vasco', Andueza considera que la postura del PNV es «un ejercicio de responsabilidad. En ese barco estamos todos y lo que corresponde es seguir trabajando», afirma.

El líder de los socialistas vascos muestra su «sorpresa y decepción» por el papel que, presuntamente, jugó Santos Cerdán en la trama corrupta que obtenía mordidas a cambio de licitaciones de obras públicas. «No me hubiera imaginado nunca algo así», afirma de una persona con la que ha mantenido «una relación y un contacto» por su papel como secretario de Organización del PSOE.

No obstante, Andueza defiende la actuación y las explicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado viernes, cuando pidió perdón a la ciudadanía y cesó a Cerdán de su cargo orgánico. «El PSOE ha vuelto a demostrar que actúa con contundencia. Nosotros no nos dedicamos ni a proteger ni a intentar encubrir absolutamente nada», afirma. También considera que Sánchez no estaba al corriente de las actividades de Cerdán y Ábalos, que fueron sus manos derechas. «Todo no se puede saber y, desde luego, uno confía en el equipo que le rodea. Hay veces que ocurren estas cosas, pero por desgracia muchas veces es inevitable», asevera.

«La peor alternativa»

En cualquier caso, Andueza rechaza con rotundidad la posibilidad de un adelanto electoral. A su juicio, el Gobierno «es perfectamente sostenible, y más teniendo en cuenta que la alternativa que tenemos enfrente es la peor de las posibles de la mano de la extrema derecha y de la derecha extrema», señala. «Lo mejor que le puede pasar a este país es que este Gobierno agote la legislatura», subraya.

Sin embargo, el líder socialista sí considera que ahora «han cambiado determinadas circunstancias» y que su partido deberá «afrontar un periodo de cambios y de reflexión». Además, defiende la integridad del socialismo vasco. «El PSE-EE siempre ha sido un ejemplo de compromiso y de honestidad. Uno no se juega la vida por ganar dinero ni por hacer nada ilícito, sino por un compromiso inquebrantable con su país y con sus ideas y principios», señala.

Por otro lado, Andueza niega que existan «desencuentros» con el PNV en torno al euskera y aboga por «trabajar con ahínco» para «salir con una posición conjunta». En todo caso, elude poner fechas a ese proceso porque «las prisas son malas consejeras» y acusa a EH Bildu de querer «romper» el consenso en torno a la lengua.

Temas

Eneko Andueza