Andueza admite su falta de «confianza» con Esteban y acusa al PNV de romper el consenso sobre el euskera

Cuando parecía que, con el llamamiento del lehendakari en Madrid a «blindar» la coalición PNV-PSE y la «estabilidad» que esa fórmula proporciona a Euskadi, ... las aguas entre los socios habían vuelto a su cauce, las diferencias entre jeltzales y socialistas han vuelto a salir a la luz en toda su crudeza. Ha sido Eneko Andueza, a las puertas del Parlamento vasco, el que ha puesto el dedo en la llaga al admitir públicamente que las relaciones de su partido con el PNV no son las mismas desde la llegada de Aitor Esteban a la presidencia del EBB y reconocer que no existe con el actual líder la «sintonía personal» y la «interlocución de confianza» que sí mantenía con su predecesor, Andoni Ortuzar.

«Siempre he insistido en que en una coalición de gobierno es muy importante que las relaciones estén bien engrasadas, que tengamos una buena interlocución y un buen diálogo. Insistí mucho en esa cuestión porque creo que fue algo que en su momento logramos hacer muy bien Andoni Ortuzar y yo mismo», ha apundado. Andueza ha asegurado que su «deseo» es que esa relación cercana «fuera una realidad a día de hoy» porque es necesaria para que «las cosas funcionen». «Es mi voluntad. Puedo hablar por mí, no por los demás», ha deslizado, dando a entender que es Esteban quien no ha movido ficha para generar confianzas.

Lejos de intentar calmar las aguas, Andueza ha querido hoy recordar cuál es el origen del actual desencuentro, que lleva camino de ser uno de los más profundos en la historia de la coalición: la decisión «unilateral» del PNV de presentar una proposición de ley, tramitada gracias al apoyo de EH Bildu y con el voto en contra del PSE-EE, para, según la interpretación de Andueza, «elevar la exigencia del euskera» para acceder a la función pública.

Consenso roto

La novedad es que el secretario general del PSE ha desmentido la versión dada por Esteban, que aseguró que en la conversación que ambos mantuvieron a solas tras su llegada a Sabin Etxea trataron este asunto y «acordaron un disenso» que dejaba incluso espacio para un acuerdo posterior entre ambos. Pero el líder del PSE ha querido dejar claro hoy que «no hay ningún disenso pactado», que él ya le advirtió a Esteban de su intención de no respaldar la iniciativa y que ha sido el PNV quien ha decidido «unilateralmente» presentarla y ha «roto» así «el consenso» que los socios habían alcanzado con el decreto de perfiles aprobado hace año y medio. Andueza ha ido más allá al calificar de «preocupantes» las iniciativas presentadas por PNV y Bildu, al alentar, en su opinión, un «nacionalismo excluyente» que el PSE no comparte. «Nos preocupa mucho», ha añadido.

El PNV ha evitado responder al secretario general del PSE, pero fuentes oficiales del partido sí han mostrado su sorpresa al desvelar que, ayer mismo, tras instar Imanol Pradales en su desayuno informativo matutino en Madrid a proteger la coalición de gobierno, jeltzales y socialistas hablaron por la tarde «a alto nivel» -no entre líderes, pero sí entre dirigentes con mando en plaza- para comprometerse «de forma alineada» a «rebajar el ruido» y calmar las aguas. De ahí que esta mañana, también en el exterior de la Cámara vasca pero antes de que Andueza tomara la palabra, el burukide y portavoz parlamentario del PNV Joseba Díez Antxustegi hiciera un llamamiento a «alejarse del ruido» y «seguir trabajando» para cumplir el programa de gobierno. «Eso es lo que toca y a lo que se está», zanjó Antxustegi.

El malestar en el PNV es palpable, también por lo que consideran un intento de cuestionar el perfil dialogante del líder del EBB. «Si de algo es poco sospechoso Esteban es de no hablar, o de no saber tejer confianzas. Los ha hecho los últimos veinte años con ministros y partidos de uno y otro color. De hecho, si es conocido por algo es por eso», apuntan en el PNV, que insiste en que en ningún momento Sabin Etxea pondrá en cuestión la estabilidad del Gobierno y su buen funcionamiento ni utilizará el «tono de advertencia» sobre el futuro de la alianza que usa Andueza. El líder socialista, que el pasado domingo avisó en EL CORREO de que la coalición estará «en riesgo» si el PNV persevera en buscar acuerdos «identitarios» con Bildu, ha insistido hoy en la misma idea, al recordar el pacto alcanzado por ambas fuerzas abertzales en las Juntas de Gipuzkoa en torno al derecho a decidir y la mano tendida de Esteban a Otegi para pactar el nuevo estatus. El PSE, ha dicho, no se «descabalgará» del Gobierno siempre que el PNV «no se salga de lo acordado».