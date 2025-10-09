El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Andueza y Esteban, en la comparecencia conjunta que ambos mantuvieron en el Parlamento vasco para presentar el plan de vivienda. Rafa Gutiérrez

Andueza admite su falta de «confianza» con Esteban y acusa al PNV de romper el consenso sobre el euskera

Acusa a los jeltzales de practicar un «nacionalismo excluyente» al pretender «elevar la exigencia» del idioma en el acceso a la función pública y el PNV desvela que ambos pactaron este miércoles «rebajar el ruido»

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:16

Comenta

Cuando parecía que, con el llamamiento del lehendakari en Madrid a «blindar» la coalición PNV-PSE y la «estabilidad» que esa fórmula proporciona a Euskadi, ... las aguas entre los socios habían vuelto a su cauce, las diferencias entre jeltzales y socialistas han vuelto a salir a la luz en toda su crudeza. Ha sido Eneko Andueza, a las puertas del Parlamento vasco, el que ha puesto el dedo en la llaga al admitir públicamente que las relaciones de su partido con el PNV no son las mismas desde la llegada de Aitor Esteban a la presidencia del EBB y reconocer que no existe con el actual líder la «sintonía personal» y la «interlocución de confianza» que sí mantenía con su predecesor, Andoni Ortuzar.

