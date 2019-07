PSOE y Podemos consuman su ruptura en La Rioja, que sigue sin Gobierno Raquel Romero y Concha Andreu, a su llegada al Parlamento de La Rioja. / JUAN MARÍN A solo horas de que se celebre la segunda votación de investidura de la candidata socialista Concha Andreu LUIS J. RUIZ Jueves, 18 julio 2019, 11:19

No hay acuerdo para la votación de la investidura de este jueves. Así se desprende de las negociaciones que han mantenido Andreu y Romero en el Parlamento de La Rioja. El encuentro de esta mañana apenas ha durado media hora. Transcurrido ese tiempo, uno de los responsables de prensa de la formación morada alertaba a los medios de comunicación que siguen el encuentro de la inmediata comparecencia de Raquel Romero, algo que hasta el momento no se ha producido.

Fuentes del PSOE confirmaban que las negociaciones se han roto después de que los miembros de Podemos vincularan cualquier acuerdo a la obtención de consejerías (sin especificar el número) y que ante ese órdago el pacto era inviable. Desde Podemos, por su parte, aseguran que habría sido el PSOE quien se ha levantado de la mesa dando por rotas las negociaciones. Según fuentes moradas, Romero, Herrera y Martín se habrían quedado esperando en la sala en que se estaba desarrollando el encuentro confiando en que el grupo socialista recapacitara y se sentara de nuevo a hablar.

Después de las tres horas de reunión de este miércoles y la ausencia de acuerdo alguno para la investidura de Concha Andreu, PSOE y Podemos han vuelto a reunirse este jueves en un último intento por alcanzar un consenso antes de que se celebre la segunda votación, que está prevista a las 13.00 horas.

La primera en llegar hasta el Parlamento de La Rioja ha sido Raquel Romero, acompañada del negociador Mario Herrera y de Nazaret Martín. Romero, cuestionada por los medios, ha acusado al PSOE de levantarse de la mesa de negociación en la noche de ayer. «Si por nosotros hubiera sido habríamos estado toda la noche negociando», ha dicho. «Esto es demasiado importante como para levantarse de una mesa de negociación».

En cuanto a sus expectativas para la negociación ha dicho que confiaba en que «el PSOE no cometa el error de impedir que Concha Andreu sea presidenta de La Rioja». Así, espera que «hagan una propuesta en firme que no impida la investidura y que Podemos sea parte del Gobierno», es decir, ha reiterado que cualquier apoyo a la candidata pasaría por estar integrados en el Ejecutivo y formar parte del Consejo de Gobierno regional. «No sabemos si tienen miedo a lo que se pueda decir en el Consejo de Gobierno», se ha limitado tras ser cuestionada si en caso de no alcanzar un pacto sumará su voto de nuevo al de los diputados del PP y de Ciudadanos para bloquear la investidura.

Instantes después ha llegado al antiguo convento de La Merced, remontando la calle Mayor, Concha Andreu acompañada por su equipo negociador y el presidente del Parlamento regional. Más escueta en las declaraciones, ha reconocido que en este momento las conversaciones están «en la víspera, víspera, víspera» de un acuerdo. «Es una mañana ilusionante», ha dicho antes de asegurar que «sigue en pie todo lo que dijimos ayer para intentar llegar al acuerdo que todos queremos para que haya una investidura y un gobierno progresista».