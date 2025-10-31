De Andrés sobre Mazón: «Ha habido faltas y lagunas en la explicación. Hubo cosas que se hicieron mal»

La crisis política abierta en el PP de Valencia por la gestión que su líder y presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha tornado ... ya en un tema embarazoso para el resto de responsables populares de todo el país. No hay intervención pública en la que no sean cuestionados por su continuidad y cómo, un año después, su gestión de aquella catástrofe está afectando a la credibilidad de su formación. Un complicado escenario que ha ido a más tras los funerales de Estado del pasado miércoles, en los que Mazón compartió acto por primera vez con diferentes familiares de las víctimas, que entre otros insultados, le llamaron «asesino» y «rata».

«Fue incómodo todo lo que sucedió», ha reconocido el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, quien como el resto de líderes regionales de su partido se está viendo obligado a medir al extremo sus valoraciones públicas sobre este tema en un ejercicio de alambicado equilibrio. De ahí que el que fuera diputado general de Álava también haya querido recordar que los allegados presentes en el homenaje también cargaron contra Pedro Sánchez. «También recibió reproches», ha deslizado en una entrevista radiofónica.

Esa necesidad de asumir la realidad de lo sucedido sin criticar abiertamente a un compañero de partido le ha llevado a De Andrés a admitir que, «Indudablemente, hubo cosas que se hicieron mal», pero que las «responsabilidades administrativas y de gestión de lo que fue la crisis seguramente estaban más repartidas», ha reflexionado el presidente de los populares vascos, quien finalmente ha admitido «cierta debilidad a la hora de afrontar la explicación y el relato». «En el relato ha habido errores de comunicación indudables, y faltas y lagunas en la explicación», ha remachado.

Javier de Andrés ha aprovechado su intervención radiofónica para repasar diferentes aspectos de la actualidad política vasca y española

Presupuestos vascos

«No somos favorables al proyecto de Presupuestos porque responden al modelo socialista, en el que el gasto crece más que la productividad. Es gastar más y crear un presupuesto superior al crecimiento de la productividad, o sea crece más el gasto de lo que crece la productividad del país. Eso significa que se tiene que cubrir esa diferencia subiendo los impuestos a la clase media, a la clase trabajadora, y minora la capacidad adquisitiva de las familias».

Sus relaciones con el PNV

«No son fáciles porque el PNV está muy entregado al pacto con el PSOE, con quien mantiene una vinculación muy estrecha. Es su socio permanente en muchas cosas, por no decir en todas. Es muy difícil que se salga de esa línea política que está con el PSOE y también con todos los demás grupos de izquierdas, Bildu, ERC, Podemos o Sumar. Esa es la línea en la que el PNV se siente cómodo, pactando con la izquierda».

Entendimiento Bildu-PSE-Sumar

«Pedro Sánchez necesita a Bildu, al PNV, a Sumar y a su propio partido, y no puede dar disgustos graves a ninguno. Una mayoría alternativa a ese PNV-PSE, sería PSE-Bildu, y conduciría al PNV a una salida de esa órbita socialista en la que el PNV se está portando muy bien con Sánchez.

Presupuestos Generales del Estado

«En toda la legislatura no ha habido Presupuestos y no se aprueban leyes, ni se avanza en ninguna materia. Vemos a un Gobierno encastillado para garantizarse la continuidad, muchas veces pensamos que con el ánimo de guarecerse de la situación judicial que afecta al Gobierno, antiguos miembros del Gobierno y a la familia del presidente».

Extrema izquierda radical vasca

«Hay un problema muy grave en Euskadi, también en Navarra y en otras partes de España, por supuesto, pero especialmente aquí, con la izquierda violenta. Lo hemos tenido siempre. Ahora es menos grave que otras veces, porque aquí la izquierda violenta ha llegado a cometer asesinatos y todo tipo de barbaridades. Hoy no llegamos a esos extremos, pero es verdad que es una izquierda violenta que cualquier cosa le vale para justificar sus acciones violentas. Lo tiene todo a flor de piel y le resulta muy fácil reaccionar a cualquier cosa. Porque haya unos comentarios en redes sociales, algunos se sienten con derecho a quemar la ciudad.

«Es muy preocupante que exista ese tipo de izquierda que considera que la forma de ejercer su activismo político consiste en recurrir a la violencia y que tiene como referencia política a personajes que se han dedicado a ejercer la violencia a lo largo de la historia, me da igual el Che Guevara, que Mao Tse Tung, que Trotsky o que el propio Otegi. Eso es lo que tenemos: gente que admira y cree que realmente el compromiso político consiste en ejercer la violencia«.

Negociaciones del nuevo estatuto

«Si nos llaman, hablaremos. Tendremos que hacerlo en algún momento, bien sea en el Parlamento vasco o bien en el Congreso. No tiene mucha sensatez querer sacar un texto adelante de relación de Euskadi con el resto de España ignorando al principal partido del conjunto de España. Ignorar la sensibilidad que nosotros representamos en una parte en Euskadi, un 10%, pero que es un porcentaje muy superior en el conjunto de España, no es la forma más adecuada de enfocar una renovación del Estatuto».