Javier de Andrés, en un acto reciente de su partido en Gernika. EFE

De Andrés sobre Mazón: «Ha habido faltas y lagunas en la explicación. Hubo cosas que se hicieron mal»

El presidente del PP vasco confiesa la «incomodidad» de su partido, pero insiste en que «hubo más responsables», en referencia a Pedro Sánchez, en la gestión de la dana

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:04

Comenta

La crisis política abierta en el PP de Valencia por la gestión que su líder y presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha tornado ... ya en un tema embarazoso para el resto de responsables populares de todo el país. No hay intervención pública en la que no sean cuestionados por su continuidad y cómo, un año después, su gestión de aquella catástrofe está afectando a la credibilidad de su formación. Un complicado escenario que ha ido a más tras los funerales de Estado del pasado miércoles, en los que Mazón compartió acto por primera vez con diferentes familiares de las víctimas, que entre otros insultados, le llamaron «asesino» y «rata».

