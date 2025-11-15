De Andrés reclama «leyes que manden a su casa a quienes vienen a delinquir»

La decisión del Gobierno vasco de publicar las estadísticas de delincuencia desglosadas por origen ha satisfecho al PP, que lo reclamaba desde hace tiempo para ... abordar el desafío de la inseguridad, pero al mismo tiempo ha abocado a los populares a reforzar su discurso para evitar que el PNV le arrebate esa bandera. Javier de Andrés ha reclamado este sábado nuevas leyes «que manden a su casa fuera de España a quienes han venido a delinquir» y ha situado a los jeltzales junto a la «izquierda 'woke'» por «no querer afrontar» la realidad. «Conocer los datos es muy relevante si se quiere resolver el problema», ha expresado.

La Ertzaintza se ha convertido esta semana en el primer cuerpo policial de España que difunde públicamente el origen de los detenidos en Euskadi. El documento en cuestión divide en varias tablas la procedencia de las personas –en epígrafes como 'Magreb', 'Resto de África' o 'Latinoamérica'– y la tipología de los delitos, como lesiones, robos, los que tienen que ver con la libertad sexual o las estafas. Los datos, relativos al periodo entre enero y septiembre, concluyen que los extranjeros, que no llegan al 15% de la población del País Vasco, cometen el 48% de las infracciones penales, una cifra que sube hasta el 77% en los robos con violencia.

Tanto el Departamento de Seguridad como el PNV –que ha dirigido este área siempre excepto entre 2009 y 2012– defendían hasta hace poco que divulgar esta información podía «estigmatizar» a la población extranjera, pero ahora lo consideran «procedente» al alegar que es un paso por la «transparencia» y para evitar «bulos». A nadie se le escapa, sin embargo, que éste es un paso más del partido de Aitor Esteban en el progresivo endurecimiento de su discurso en materia de seguridad, una cuestión que está escalando con rapidez entre las preocupaciones de la ciudadanía vasca por el impacto de los pequeños hurtos y la multirreincidencia.

La seguridad siempre ha sido una de las grandes parcelas reivindicadas por el PP, que ahora busca la forma de que el PNV no le desplace. La formación conservadora aplaude la publicación de los datos, pero critica que no se haya hecho antes y que, por ahora, la cosa se quede ahí, sin anunciar medidas para resolver el problema. «Vamos indudablemente a peor, cada vez hay más delincuencia, más agresiones sexuales y más robos con violencia. Algunos lo ocultan y dicen que son percepciones porque no quieren afrontarlo», ha dicho De Andrés en la clausura de un acto de Nuevas Generaciones celebrado en Bilbao.

Rechazo a los Presupuestos vascos

Para el presidente de los populares vascos, saber el origen de los delincuentes «es importante», de la misma manera que lo es conocer el sexo «en materia de violencia doméstica». «Si ignoramos quiénes son los casuantes de las agresiones, que casi en su totalidad son hombres, no podremos afrontarlo. Negarlo sería negar el problema», ha comparado. Como receta para resolverlo, ha propuesto «dotar a la Policía de medios» y aprobar leyes que expulsen a los delincuentes de origen extranjero. Sin embargo, ha lamentado que las iniciativas de su partido en el Congreso y el Senado se hayan topado con el rechazo de la izquierda.

De Andrés ha tratado de visualizar que el PP vasco es la «alternativa» al «proyecto ideológico liderado por Bildu al que se ha sumado el PNV». Y no sólo en la cuestión de la seguridad, sino también en campos como la vivienda, la educación, el empleo, la empresa y los impuestos. En puertas de que el lunes comience la negociación de los Presupuestos autonómicos, ha vuelto a mostrar su rechazo al proyecto del Gobierno de Imanol Pradales porque el gasto público crece más que los salarios: «Eso significa que todo lo paga el trabajador a costa de que descienda su capacidad adquisitiva, lo que nos lleva al empobrecimiento».