El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha intervenido este sábado en un acto de Nuevas Generaciones en Bilbao.

De Andrés reclama «leyes que manden a su casa a quienes vienen a delinquir»

El líder del PP vasco apoya la decisión de publicar el origen de los delincuentes, pero sitúa al PNV junto a la «izquierda 'woke'»

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:55

Comenta

La decisión del Gobierno vasco de publicar las estadísticas de delincuencia desglosadas por origen ha satisfecho al PP, que lo reclamaba desde hace tiempo para ... abordar el desafío de la inseguridad, pero al mismo tiempo ha abocado a los populares a reforzar su discurso para evitar que el PNV le arrebate esa bandera. Javier de Andrés ha reclamado este sábado nuevas leyes «que manden a su casa fuera de España a quienes han venido a delinquir» y ha situado a los jeltzales junto a la «izquierda 'woke'» por «no querer afrontar» la realidad. «Conocer los datos es muy relevante si se quiere resolver el problema», ha expresado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 La canción de Rosalía que el Athletic ha hecho suya para presumir de filosofía y afición
  3. 3

    Roban en una tienda de Bilbao solo 10 días después de abrir: «No han cogido dinero ni el ordenador%u2026 solo ropa muy concreta»
  4. 4

    Fallece el mítico entrenador vasco Xabier Azkargorta
  5. 5 Se tira a la Ría, le rescatan, se vuelve a tirar y acaba en el hospital con hipotermia
  6. 6

    Muere el hombre que saltó por la ventana para huir de las llamas en el incendio de Barakaldo
  7. 7

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  8. 8

    Las ocho claves que explican la tormenta alrededor de las manifestaciones por Gaza
  9. 9 Tres detenidos por poner un cuchillo en la garganta y robar a un menor en Santutxu
  10. 10

    El informe secreto sobre el patrimonio de Cerdán desata registros de la UCO en las sedes de Acciona de Madrid y Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo De Andrés reclama «leyes que manden a su casa a quienes vienen a delinquir»

De Andrés reclama «leyes que manden a su casa a quienes vienen a delinquir»