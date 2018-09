Amaya Fernández: «Dimos estabilidad a Urkullu porque había moderación; ahora hay radicalidad» Amaya Fernández es la secretaria general del PP vasco desde marzo del año pasado. / / Fernando Gómez Advierte al lehendakari y al PNV de que mantener su pacto de autogobierno con EH Bildu complica#al máximo su apoyo presupuestario DAVID GUADILLA Lunes, 10 septiembre 2018, 00:06

Amaya Fernández es desde marzo del año pasado la 'número dos' de los populares vascos. A lo largo de estos meses, el escenario político ha cambiado de forma significativa. Cuando accedió al cargo, las relaciones entre el PP y el PNV estaban en su momento álgido. Pero aquel escenario desapareció de forma definitiva tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Fernández ataca sin cuartel a los jeltzales y al lehendakari por su postura «radical» en la ponencia de autogobierno y sitúa a su partido como la «última trinchera» en la defensa del Estatuto.

- ¿Tiene alguna esperanza en la comisión de expertos designados para reformar el autogobierno?

- Lo esencial de lo que ha pasado en la ponencia de autogobierno es que el PNV y Bildu no se la han planteado como un lugar para reformar el Estatuto, lo que pretenden es alumbrar una nueva Constitución nacionalista en Euskadi.

- ¿Tiene sentido elegir a un destacado exdirigente del PP navarro como Jaime Ignacio del Burgo para la reforma del Estatuto vasco?

- Hemos elegido a un destacado jurista experto en constitucionalismo y en la naturaleza foral de las instituciones vascas y navarras. Quien tenga dudas de que Del Burgo es una eminencia solo tiene que leer alguna de sus 37 obras.

- ¿El PNV variará su postura?

- Estamos asistiendo a una ceremonia de la confusión que viene siendo habitual en el PNV. Se reparten los papeles. El PNV es capaz de defender posiciones contradictorias y aparentar que apoya las dos a la vez.

- ¿No se cree las declaraciones de Urkullu y Ortuzar, en las que insinuaban un giro posibilista?

- En el caso del lehendakari coinciden tres condicionantes. Se presupone que es el lehendakari de todos los vascos, es militante del PNV y además es parlamentario. Y en la Cámara vasca, donde está residenciada la ponencia, es donde se ha aprobado lo que se puede leer porque lo han dejado por escrito. Ya no engañan a nadie. De cara a las elecciones municipales es probable que intente dormir esas bases en su interés electoral porque el PNV, sobre todo, es una máquina de poder.

- ¿Tiene algún recorrido la proposición del PP para que se retire el documento de PNV y Bildu?

- Si de verdad hay una voluntad de consenso, lo que hay que hacer es retrotraer actuaciones. Es imposible que se pueda llegar a acuerdos sobre la base del pacto alcanzado entre PNV y Bildu, que plantea que haya vascos de primera y de segunda y el derecho de secesión.

- ¿Sería empezar de cero?

- Sería cumplir con las condiciones que puso el Parlamento vasco: que la reforma sea legal y transversal.

- ¿Abandonarán la ponencia?

- No. Nosotros sentimos la responsabilidad de defender ese proyecto común de convivencia que es el Estatuto de Gernika. Somos la última trinchera para defenderlo.

- ¿Qué les preocupa de ese pacto?

- Que se pretende desbordar la legalidad a la catalana. Es un plan Ibarretxe 2. Espero que una vez que el PNV ha llegado al borde del precipicio no siga adelante.

- Pero ese texto cuenta con el apoyo de más del 60% de la Cámara.

- Ese es el argumento que emplean los nacionalistas, que el principio democrático está por encima de la legalidad. Pero en los Estados democráticos modernos es al revés.

- ¿Se han roto todos los puentes entre ustedes y el PNV?

- La posibilidad de establecer contactos sigue abierta. Podemos compartir espacios en defensa de los intereses de los ciudadanos. Pero es evidente que en las relaciones es fundamental la confianza. En estos momentos no tenemos razones para confiar en lo que dice el PNV.

Poco recorrido

- ¿Y hay alguna manera de reconducir la situación?

- La pelota no está en nuestro tejado. Ellos saben que las bases para construir una relación con nosotros son la moderación, la centralidad y la seguridad jurídica. Y lo que han demostrado Urkullu y el PNV es que están más pendientes de Cataluña que de Euskadi, de los presos de ETA que de los problemas de los jóvenes.

- ¿La reforma estatutaria imposibilita un acuerdo presupuestario?

- El PP ha contribuido a dar estabilidad esta legislatura en base a la moderación. Pero ahora nos encontramos con un PNV que ha escogido libremente la vía del acuerdo con Bildu y la radicalidad, y eso tiene poco recorrido para compartir espacios. La viabilidad de un acuerdo presupuestario depende de ellos.

- En otras palabras, ¿pedirán la retirada del acuerdo con Bildu para avalar las Cuentas de 2019?

- El PNV ha fijado una prioridad, que es avanzar en la vía soberanista. Urkullu, Ortuzar y el PNV están utilizando la ponencia de autogobierno como Sánchez el tema de Franco, como una cortina de humo para no hablar de por qué tenemos los peores datos de empleo desde que él es lehendakari.

- Con ese panorama encima de la mesa, ese acuerdo presupuestario parece inviable.

- Urkullu tiene que elegir si el futuro de Euskadi lo construye con Bildu o con el PP vasco.

- ¿La decisión se tomará en el País Vasco o en la calle Génova?

- Todas las decisiones que afectan a Euskadi se toman aquí.

- ¿Cómo va a cambiar la política del PP vasco con la llegada de Casado a la presidencia nacional?

- Lo entiendo al revés, nosotros somos un activo para el PP a nivel nacional. Vamos a defender las posiciones de siempre.

- ¿Ha girado el PP a la derecha?

- El PP es un partido moderno, que representa un espacio de centro derecha y que quiere representar a todo lo que está a la derecha del PSOE.

- ¿Se siente cómoda tras la victoria de Pablo Casado? Usted apoyó a Sáenz de Santamaría.

- Pasado el congreso, todos estamos detrás del presidente. Casado sabe que todo el PP vasco está con él para trabajar desde la unidad y la lealtad.

- ¿Qué opina de la polémica sobre el Valle de los Caídos?

- Nunca me van a encontrar en la justificación del franquismo ni de Franco, que para mí fue un dictador que violó de forma sistemática los derechos humanos. Pero eso no quita para decir que Sánchez lo está utilizando como una cortina de humo. El futuro del Valle no debe hacerse desde la improvisación sino desde el consenso porque es la única manera de abordar la que yo creo que es la etapa más negra de la historia de nuestro país.

«La dispersión es el último instrumento que le queda al Estado de Derecho»

- ¿Tiene sentido la política de dispersión de los presos de ETA cuando la banda ya no existe?

- En el centro de la política penitenciaria no está el etarra, está la víctima. Somos conscientes de que las víctimas no han recurrido a la venganza, y no lo han hecho porque han creído que este país les iba a dar Justicia y derecho a la verdad. Y eso significa que esos 300 crímenes que todavía están impunes puedan quedar resueltos. Y eso solo será posible si los presos de ETA colaboran con la Justicia.

- ¿Apoya el traslado de reclusos de ETA a cárceles del País Vasco?

- De manera individualizada, y si el preso rechaza su pasado criminal y recorre el camino de la reinserción. Y eso supone resarcir a la víctima, colaborar con la Justicia, pagar la responsabilidad económica que le impone la sentencia y pedir perdón. La dispersión es el último instrumento que le queda al Estado de Derecho para evitar la impunidad de ETA. Si Pedro Sánchez sucumbe a la política de poner fin a la dispersión que pide el nacionalismo, estará blindando la impunidad de ETA.

- ¿Se está consolidando una memoria justa de lo que fue el terrorismo?

- Hay que ser más exigentes con la izquierda abertzale. Hemos sido muy proactivos en la denuncia de los homenajes a los etarras, pero no por una cuestión de venganza. Un preso que regresa de prisión orgulloso de su pasado criminal no es digno de ser recibido por su pueblo.

- ¿Apoya la transferencia de Prisiones al País Vasco?

- Creemos que no es una cuestión prioritaria y que en este momento debe seguir residenciada donde está.