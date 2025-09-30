El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Amaya Fernández, en una imagen de archivo. F. Gómez

Amaya Fernández deberá dejar el Tribunal de Cuentas si asume la presidencia de la gestora del PP vizcaíno

Los servicios jurídicos del Parlamento vasco deniegan su solicitud de compatibilidad al entender que su cargo político «perjudica su imparcialidad e independencia profesional» en el órgano fiscalizador

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:54

Duro e inesperado revés para el plan diseñado por Génova para relanzar al PP de Bizkaia de cara al calendario electoral que se avecina en ... los próximos meses. La persona elegida por la dirección nacional del partido para tomar las riendas de la gestora que pilotará la formación, Amaya Fernández, se ha topado con la negativa del Parlamento vasco de autorizar que compagine esa tarea política con su actual trabajo profesional: asesora del Tribunal Vasco de Cuentas, puesto para el que fue autorizada por la propia Cámara a petición del PP.

