Pan para hoy, ruina para mañana

Amaia Fano

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:00

En plena tormenta política por los escándalos de corrupción que cercan a su Gobierno, Pedro Sánchez ha optado por una estrategia tan efectiva como previsible: ... anunciar medidas económicas de fuerte impacto social. La revalorización de las pensiones y la subida del sueldo de los 3,5 millones de empleados públicos acordada con los sindicatos y presentada a bombo y platillo por el presidente en persona –que tuvo que alterar su agenda para estar presente en la firma, precisamente el mismo día en el que José Luis Ábalos y Koldo García entraban en prisión– son iniciativas que, tarde o temprano, cualquier gobierno responsable hubiera tenido que abordar pues es indiscutible que los funcionarios arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 10-12% desde 2010 y que los pensionistas merecen protección social frente a la inflación. El problema es el momento y la intención que animan a este Gobierno a hacerlo.

