Pan para hoy, ruina para mañana

En plena tormenta política por los escándalos de corrupción que cercan a su Gobierno, Pedro Sánchez ha optado por una estrategia tan efectiva como previsible: ... anunciar medidas económicas de fuerte impacto social. La revalorización de las pensiones y la subida del sueldo de los 3,5 millones de empleados públicos acordada con los sindicatos y presentada a bombo y platillo por el presidente en persona –que tuvo que alterar su agenda para estar presente en la firma, precisamente el mismo día en el que José Luis Ábalos y Koldo García entraban en prisión– son iniciativas que, tarde o temprano, cualquier gobierno responsable hubiera tenido que abordar pues es indiscutible que los funcionarios arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 10-12% desde 2010 y que los pensionistas merecen protección social frente a la inflación. El problema es el momento y la intención que animan a este Gobierno a hacerlo.

Presentar el incremento del 11% anunciado que hará que los empleados públicos cobren en los próximos cuatro años entre 1.524 euros y 3.512 euros de más –y abonar retroactivamente parte de este en la paga extra de Navidad– cuando estamos a punto de entrar en año electoral, no parece ser algo casual. Como no lo es que se llegue a esta negociación sin tener unos Presupuestos aprobados y con la mayoría parlamentaria hecha añicos.

En el actual escenario de debilidad gubernamental, cualquier medida que asegure la paz social en el sector público y neutralice posibles movilizaciones sindicales adquiere un valor político estratégico y el Gobierno lo sabe. Por eso insiste en el relato de que ambas medidas pretenden garantizar la justicia social, sin reparar en que hacerlo también implica no hipotecar el futuro fiscal y financiero del país.

España tiene una deuda pública que supera ya los 1,6 billones de euros. Lo que nos sitúa entre los países más endeudados de Europa, el segundo que más fondos comunitarios recibe y uno de los que más ha incrementado su gasto corriente, con un déficit estructural superior al 3%, incluso en años de recaudación récord. Una subida salarial del sueldo de los funcionarios de ese tenor –sin vincularla a mejoras de eficiencia administrativa o de simplificación burocrática–, que compromete miles de millones de euros sin base en el crecimiento económico real, es solo más gasto estructural para un Estado hipertrofiado que ya soporta una maquinaria pesada y costosa. No construye bienestar sostenible, fabrica crisis futuras para una economía productiva cada vez más presionada fiscalmente. Dicho de otro modo, es pan para hoy y ruina para mañana.

Ningún país necesita un gobierno que busque blindar su supervivencia alimentando el clientelismo político, sino de uno que le diga la verdad por incómoda que resulte. Que admita que no se puede gastar lo que no se tiene, y entienda que el Estado de bienestar exige una gestión eficiente de los recursos y que el dinero público no es un botín electoral ni un saco sin fondo. Porque endeudar un país por encima de sus posibilidades es también una forma de corrupción. Quizá la más peligrosa de todas.