Europa y la ley del más fuerte

Nunca es triste la verdad; lo que no tiene es remedio», cantaba por Machado Serrat. Y lo que ocurre cuando se intenta negarla es que, ... tarde o temprano, hay que rendirse a la evidencia y pagar un precio por ello. Europa acaba de recibir la factura de su dependencia en materia de defensa y seguridad, y el viejo continente asiste impotente al alumbramiento de un nuevo orden mundial, en el que los primos de Zumosol, de la Casa Blanca y el Kremlin, se reparten la merienda (o lo que queda de ella) ante sus ojos, en un patio de recreo arrasado por la guerra.

Recordemos las cartas de Maquiavelo a Lorenzo el Magnífico: «Es mejor ser temido que ser amado…». Objetivo cumplido. Donald Trump no quiere que le quieran, quiere que le teman. No entiende de diplomacia ni de tratados internacionales. Para él la única norma que rige es la ley del más fuerte. Igual que para Putin. Y, en la cosmovisión de ambos, Europa ha dado sobradas muestras de debilidad para pretender sentarse a la mesa de los mayores.

Lo dejó bastante claro el vicepresidente J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich, cuando abroncó al canciller alemán Olaf Scholz, a Ursula von der Leyen y a Mark Rutte por haberse alejado de los valores de la democracia liberal sobre los que se asienta la cultura occidental. «Europa debe recuperar su relevancia geopolítica, pero también su brújula ideológica». Y sus palabras llevan algo de razón, a juzgar por el fracaso de la reunión de urgencia convocada en El Elíseo por Macron, sin que los líderes europeos consiguieran siquiera ponerse de acuerdo en, si enviar o no tropas de paz a la zona; como para diseñar una hoja de ruta común que les permita tener un papel más proactivo en la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania…

Más les vale encontrar pronto la manera. Las cosas han cambiado mucho desde la firma del Tratado de París y Europa no puede seguir creyendo en un mundo donde «los buenos» ganan solo por estar en el lado correcto de la historia. Hasta ahora lo suyo ha sido todo parole. Pero ya no vale apoyar de boquilla a Kiev y pretender que sea el Tío Gilito quien pague la guerra y mande a sus soldados al frente, ni demonizar a Putin y seguir comprando energía y gas ruso bajo cuerda. La UE no solo deberá aumentar su gasto en defensa para volver a ser admitido en las grandes ligas. Si realmente quiere conseguir una paz justa y duradera en el continente, tendrá que ir pensando en desarrollar su propia industria de producción armamentística y formar su propio ejército, al margen de la OTAN.

La pregunta es: ¿tiene Europa los líderes que necesita para asumir el cambio de mentalidad que ello requiere? Estados Unidos instó en Múnich a que sus dirigentes vuelvan a pensar con lógica estratégica. A que los Pedro Sánchez sean más parecidos a los Felipe González y los Olaf Scholz a los Helmut Schmidt. Pero, en lo que a España respecta, habrá que lidiar también con el pacifismo 'happy flower' de los socios del presidente que, en su mayoría, se oponen al gasto militar por principio. A ver quién se lo explica a Gabriel Rufián, Ione Belarra y Yolanda Díaz.