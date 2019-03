Alonso pide al PNV que «descalifique» a Egibar por «comparar los lazos amarillos» con las pancartas contra ETA Alfonso Alonso, Javier Maroto, Iñaki Oyarzabal y Leticia Comerón en Laguardia. / EFE El presidente del PP vasco ha protagonizado un acto en Laguardia junto a Leticia Comerón, Javier Maroto e Iñaki Oyarzabal EUROPA PRESS Sábado, 23 marzo 2019, 16:24

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha pedido al PNV que «descalifique» y «desdiga» las palabras del presidente del GBB, Joseba Egibar, y que éste «pida perdón», por «comparar» los lazos amarillos de Cataluña con las pancartas que se colocaron en las instituciones vascas en repulsa contra ETA, porque causan «repugnancia» y las víctimas se sienten «insultadas y humilladas».

Alonso ha participado este sábado en Laguardia, en un acto del PP en el que han intervenido también el vicesecretario de Organización y número uno al Congreso por Álava, Javier Maroto, el presidente del PP y número uno al Senado por Álava, Iñaki Oyarzabal, el candidato a la Alcaldía de la Laguardia, César García Olano, y el actual alcalde del municipio, Pedro León.

En su intervención, Alfonso Alonso se ha referido a las declaraciones de Joseba Egibar en las que ha considerado que las instituciones catalanas tienen «perfecto derecho a denunciar la injusticia que supone que haya presos políticos», «lo mismo» que en Euskadi «tuvimos derecho a denunciar la injusticia» que supuso ETA «de forma plástica con un cartel o una pancarta» en los balcones de los ayuntamientos.

Alonso ha recordado cuando se empezó a protestar en las calles frente a ETA pidiendo la liberación de las personas que estaban secuestradas y «se quiso simbolizar aquello y la gente se ponía un lazo azul». «Los que íbamos con el lazo azul íbamos por la calle diciendo 'yo estoy contra ETA, pido que esto se termine y quiero la liberación de esa gente que está privada de libertad, y que cese el chantaje y los asesinatos'», ha remarcado, para recordar que él mismo ha sido «insultado y amenazado por llevar el lazo en el corazón, y así fue durante años».

Así mismo, ha indicado que «mucha gente no llevaba ese lazo, unos supongo que por miedo, otros porque no les señalaban porque la presión social siempre fue alta para los que no se sentían nacionalistas, y otros no lo llevaban porque lo que llevaban era un odio en el corazón que todavía no se les ha quitado». Ese lazo azul, ha destacado, «es un orgullo porque es el emblema de la rebelión cívica contra el terror, y de que fue también gente anónima la que se levantó contra ETA y la que hizo que la libertad llegara a esta tierra».

«Poco a poco fue trascendiendo y los ayuntamientos colgaron en sus fachadas pancartas que decían ETA no, y eso que tenía que haber sido un movimiento normal desde que existió el primer asesinato de ETA, tardó en ocurrir, y se debió a la presión de la gente que mostró valentía y se significó en la calle todos los días», ha destacado.

Alonso ha criticado que este sábado, Joseba Egibar, «ha dicho que los lazos amarillos de Cataluña son una expresión de defensa de las libertades, exactamente igual que los lazos azules que llevamos contra ETA o que los carteles contra ETA que figuraban en los ayuntamientos vascos». Según ha asegurado, al escuchar estas palabras ha sentido «repugnancia de que una persona pueda caer tan bajo y pueda comparar la resistencia frente a una organización terrorista, y la lucha por la libertad de todos los vascos con quienes pretenden destruir la convivencia en España, y dividir desde el independentismo catalán».

«No puede ser, no es aceptable y nos sentimos profundamente humillados e insultados por sus palabras», ha dicho, para afirmar que las víctimas se sienten «insultadas y humilladas, pero a quien pretende humillar es al conjunto de la sociedad vasca».

«Pedir perdón»

Tras preguntarse si Egibar ha hecho una reflexión «del alcance que tienen sus palabras y de lo contrarias que son a cualquier sentimiento de nobleza, de defensa de la democracia y de comprensión del sufrimiento que ha vivido la sociedad vasca durante tanto tiempo», Alonso ha exigido al PNV que «haga una rectificación» y que «desdiga las palabras de Egibar», así como que éste «pida perdón» porque «no se puede insultar, humillar y faltar a la verdad, la dignidad y la memoria de la lucha de los vascos por sus libertades como ha hecho hoy».

Por otro lado, ha advertido de que o los populares «ganan con fuerza en España, o todo lo demás son votos que van a ir para Pedro Sánchez», a quien el PNV «le votó en la moción de censura contra Mariano Rajoy» en una «profunda deslealtad» hacia el PP.

Además, el presidente del PP vasco ha afirmado que PNV y EH Bildu quieren que Pedro Sánchez esté en la presidencia del Gobierno porque «es bizcochable, porque se le puede pueden sacar algo». «El bizcocho que quieren PNV y EH Bildu es la debilidad de España, ir troceando la soberanía nacional poco a poco, e ir debilitando el respeto a nuestra memoria», ha denunciado, para recordar que «los socialistas del País Vasco, por agradar, está en contra de las Fuerzas Armadas, y, si hay que cenar con Otegi se va a cenar con Otegi, para agradar».

Alonso ha asegurado que el PP quiere «ser útil al conjunto de la sociedad a la que servimos», y ha asegurado que el Partido Popular es «el partido de Álava, y lo sabe todo el mundo», frente al Partido Socialista que presenta como cabeza de lista por Álava al Congreso a «una de Bilbao», en referencia a Isabel Celaá.

«Saben que nosotros hablamos una lengua que la gente entiende en Álava, y eso es lo que vamos a seguir haciendo», ha dicho, para asegurar que el PP «tiene en su mano volver a ganar en Álava».