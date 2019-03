Alonso dice que «la puerta está abierta» para una alianza PP-Ciudadanos en Euskadi Afirma que sería una «magnífica confluencia» siempre que la formación naranja acepte la foralidad y el Concierto LORENA GIL Bilbao Jueves, 14 marzo 2019, 11:23

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha reconocido esta mañana que «la puerta está abierta» para que su partido se presente con Ciudadanos en Euskadi a las próximas elecciones, siempre que estos últimos respeten la foralidad. Los populares no descartan en este sentido replicar el pacto que ambos partidos acaban se sellar en Navarra, junto a UPN, y extender la política de bloques.

PP y Ciudadanos buscan con su alianza evitar la dispersión del voto entre las fuerzas de derechas e intentar frenar tanto a la izquierda como al nacionalismo. Ayer, el propio Pablo Casado pidió tanto a la formación naranja como a Vox que no se presenten en las provincias pequeñas para no fragmentar el espacio conservador. En otras palabras, pidió a sus adversarios que piensen en sumar fuerzas o en no concurrir en según qué circunscripciones. Con la Ley D´Hont en la mano, tratarán de trasladar que en aquellas provincias que reparten menos de seis diputados, el sistema electoral penaliza a los partidos pequeños, a los que, en principio, les costaría más traducir sus papeletas en escaños. Y en 20 puntos, sostiene Casado, eso podría beneficiar a la izquierda. Es el caso de Álava, por ejemplo, donde la fragmentación del voto entre PP, Ciudadanos y Vox podría venir bien a EH Bildu y Podemos. En la actualidad, los cuatro asientos que se reparten en este territorio histórico los ostentan por igual PNV, PP, PSE y Podemos. Las encuestas apuntan a que el próximo 28 de abril.

El presidente de los populares vascos ha afirmado esta mañana en Radio Euskadi que él no le va a «pedir nada a Vox». Ahora bien, Alfonso Alonso, ha considerado que sería una «magnífica confluencia» que Ciudadanos se una a los populares en Euskadi, siempre, eso sí, que acepte la foralidad y el Concierto Económico como han hecho en Navarra. «Somos los herederos de la tradición liberal-fuerista y para mí es capital y decisivo», ha manifestado. El líder del PP de Euskadi ha descartado cualquier contacto hasta la fecha con el partido de Albert Rivera, si bien ha remarcado que hay que buscar acuerdos que den «el máximo valor» al voto de los electores. En los años 80, ha recordado, Coalición Popular y UCD fueron juntos en Euskadi.