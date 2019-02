Alonso defiende el autogobierno y acusa al PNV de tergiversar su moción sobre las transferencias Alonso conversa con Aspiazu en un pleno en Vitoria. / B. S. C. El lehendakari dice que la situación es «muy preocupante» y propondrá a su Gobierno que responda a lo ocurrido ayer en Madrid OCTAVIO IGEA Jueves, 21 febrero 2019, 11:32

El presidente del PP vasco ha defendido esta mañana la materialización del Estatuto de Gernika... y «punto por punto» la moción que su partido impulsó ayer en el Senado reclamando el veto de las transferencias pendientes por responder a una lectura exclusivamente nacionalista del texto autonómico. Alfonso Alonso ha acusado al PNV de «querer eliminar cualquier vestigio español» y de promover la idea de que en el País Vasco «casi no hay autogobierno» para generar una «marejada interesada» que a su juicio no existe porque los populares mantienen una postura «coherente».

La moción aprobada por el Senado contra el pacto que los Gobiernos central y vasco han cerrado para la transferencia de 33 de las 37 competencias pendientes en poco más de un año –proceso que va a quedar bloqueado por el adelanto electoral– acapara todo el interés en el pleno que el Parlamento vasco celebra durante la jornada de hoy. Una sesión que ha arrancado con los representantes de todos los partidos –excepto el PP– criticando lo ocurrido ayer en Madrid al considerarlo un ataque frontal al autogobierno y la propia Constitución y su concepción territorial de España.

Los movimientos se van a suceder durante las próximas horas en Vitoria. De momento, el lehendakari, que ayer calificó lo ocurrido en el Senado como un «desatino sin límites», ha anunciado que trasladará la situación al próximo Consejo de Gobierno al considerar que el escenario que se abre es «grave». Hoy mismo EH Bildu trata de promover una declaración institucional del Parlamento que repruebe lo ocurrido ayer en Madrid y reclame «otra relación con el Estado». «Lo del Senado fue escandaloso, otro ejemplo de la involución en la que vivimos», ha lamentado Maddalen Iriarte, portavoz de la coalición soberanista en la Cámara autonómica. Por mucho que se matice su contenido, la moción no tiene ninguna oportunidad de ser aprobada ya que requiere el apoyo unánime de los grupos.

A las puertas de la precampaña, los reproches han arreciado contra el PP en el Legislativo vasco. La secretaria general de los socialistas de Euskadi, Idoia Mendia, ha reclamado a los populares «que no tomen el pelo y aclaren su proyecto de España» tras defender que la descentralización autonómica es «un éxito de la Constitución del 78» que se debe promover. Como Mendia, el líder de Podemos Euskadi, Lander Martínez, también ha tildado de «preocupante» lo ocurrido en el Senado. «El PP ha decidido poner en el punto de mira a la ciudadanía vasca». «Todo esto no sorprende pero preocupa», ha insistido el portavoz del PNV en el Legislativo, Joseba Egibar. «Queda bastante claro que no se materializará el Estatuto», ha augurado.

Alfonso Alonso se ha sacudido los reproches reafirmando su defensa «del autogobierno y de que haya una España fuerte en el País Vasco» e intentando quitar hierro a una situación que, a su juicio, el PNV pretende avivar «para que no se hable de otras cosas», en alusión a la crisis de Osakidetza por las OPE y el posible cese del consejero Darpón.