Alonso avisa a Urkullu: o acepta bajar el IRPF o no tendrá Presupuestos Alonso, en la rueda de prensa de esta mañana. / Blanca Castillo El PP dará margen al PNV para negociar y no presentará su propuesta de reforma fiscal hasta finales de mes KOLDO DOMÍNGUEZ Vitoria Lunes, 2 septiembre 2019, 13:48

El curso político vasco arranca como acabó. El PP se mantiene firme en sus planteamientos de cara a la inminente negociación presupuestaria. O PNV y PSE aceptan acometer ahora una reforma fiscal para beneficiar a las clases medias, centrada en una bajada del IRPF, o los populares no apoyarán las Cuentas de 2020. Ésa es la condición que Alfonso Alonso puso sobre la mesa a finales de junio y es la que mantiene a día de hoy.

El presidente del PP vasco es consciente de que su partido es el mejor posicionado para aprobar los Presupuestos. Ni EH Bildu ni Elkarrekin Podemos se han mostrado muy predispuestos a pactar con el Gobierno vasco y Urkullu sigue prefiriendo a los populares como socios. Ante ese escenario, quiere volver a arrancar a nacionalistas y socialistas una rebaja fiscal (como ya ocurriera hace dos años) para acudir a las elecciones autonómicas del próximo año con ese 'logro' bajo el brazo.

A día de hoy el acuerdo parece lejano. A los populares no se les olvidan las «faltas de respeto» que el PNV ha tenido en los últimos meses, como arrebatarles las alcaldías de Laguardia y Labastida, o el pacto en Navarra con el PSN para evitar el gobierno de Navarra Suma. Han sido «ofensas» al PP que llevan a los populares a «dudar de las verdaderas intenciones» de Urkullu, pero aún así Alonso quiere pactar.

Y para ello jugará con el calendario. Pese a que los populares ya tienen redactada su reforma fiscal, no la registrarán en lastres Juntas Generales hasta después del Pleno de Política General del día 20. Es decir, no quiere fijar desde ya su posición y estrechar así demasiado el terreno de juego. Quiere dar margen a los contactos durante estas tres próximas semanas y, si hay entendimiento, presentar una propuesta conjunta de reforma fiscal.

Tanto PNV como PSE ya han repetido en varias ocasiones que están dispuestos a hablar de bajar el IRPF, pero no ahora -proponen dejarlo para 2020- y siempre a cambio de subir otros para garantizar la recaudación fiscal. En el PP creen que los nacionalistas están por la labor de aceptar su propuesta y que los socialistas son el verdadero escollo. Hace dos años ya se produjo esta misma situación y el PSE acabó finalmente aceptando una reducción del impuesto de Sociedades.

Apoyo a Bea Fanjul

No solo en materia fiscal el PSE estaría 'frenando' al PNV. Los populares acusan a los socialistas de «inmovilizar» a Urkullu en la reforma de la RGI, donde Alonso quiere pactar un endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones y de su control. «Somos dialogantes pero que no nos tomen el pelo», ha advertido esta mañana en una comparecencia pública el presidente del PP vasco, quien ha dejado claro que esta cuestión está fuera de la negociación presupuestaria.

Alonso ha desvelado que antes del verano envió a Urkullu un documento con su visión de la producción legislativa del Gobierno vasco y de las leyes sectoriales que podrían contar con el apoyo del PP para ser aprobadas. «No voy a renunciar a nuestra capacidad de influencia. Por eso hemos dado oportunidades al diálogo, pero como Urkullu no cambie de actitud, no sólo se quedará sin Presupuestos, sino con una legislatura fracasada y en blanco».

El presidente del PP vasco también se ha referido a la información publicada hoy por EL CORREO sobre el enfrentamiento abierto en el PP de Bizkaia por las posibles candidaturas en caso de repetición de generales y las críticas que desde la dirección territorial se hace a la que fuera cabeza de lista en abril, Bea Fanjul -nombrada directamente por Pablo Casado sin el consenso del PP vasco-. «Lamento mucho todo esto. Yo le apoyé y creo que fue una buena candidata. Si hay de nuevo elecciones, ya veremos lo que pasa», ha reflexionado Alonso, que ha pedido que el partido esté centrado en la convención extraordinaria convocada para mediados de mes.