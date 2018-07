Alonso apuesta por quedarse en Euskadi y Maroto entraría en la dirección si gana Casado Maroto y Alonso. / EFE El responsable de Política Social podría ser secretario general, coordinador o portavoz nacional si se imponeel exvicesecretariode Comunicación KOLDO DOMÍNGUEZ Sábado, 21 julio 2018, 00:33

La votación en la que hoy el PP elegirá a su nuevo presidente también marcará el futuro de un buen número de altos cargos del partido, que en función de quién gane pueden estar llamados a ser uno de los máximos mandatarios de la formación o penar durante los cuatro próximos años al haberse decantado por el candidato perdedor. Es el caso de Javier Maroto, exalcalde de Vitoria, diputado y actual vicesecretario del PP nacional. En las últimas semanas ha sido el principal apoyo de Pablo Casado, a quien le une una estrecha amistad y por quien ha apostado desde el primer minuto como nuevo líder de su partido.

Según las fuentes consultadas, si Casado gana hoy la Presidencia, Maroto será uno de los máximos líderes del partido. Desde 2015 ya formaba parte del núcleo duro de Rajoy -como responsable de Política Social-, pero a partir de este mediodía podría subir en el escalafón. Algunas voces en Madrid le sitúan incluso como 'número dos', es decir, el todopoderoso secretario general que sustituya a Cospedal y se encargue de restañar cualquier herida interna que quede abierta tras este congreso. A su favor está su cercanía con Casado, con quien en los últimos tres años ha compartido la tarea de dar la cara en el PP con el estallido de cada caso de corrupción. «Eso les ha unido mucho y ha generado una confianza mutua», desvelan desde la campaña de Casado.

En su contra jugaría la 'obligación' de Casado de devolver los apoyos de las candidaturas perdedoras en la primera vuelta -sobre todo de Cospedal-, que podrían condicionar la elección del nuevo 'número dos'. Si finalmente ocurriera esto, Maroto podría pasar a ser el 'número tres' y a ejercer las labores de coordinador general, hasta ahora responsabilidad de Fernando Martínez-Maillo, o ser nombrado portavoz nacional del partido. Lo que se da por seguro es que Casado se reservaría el puesto de portavoz parlamentario en busca de la máxima exposición pública como líder de la oposición a Sánchez.

Fernández, en la mesa

En la otra candidatura, los vascos con más posibilidades de acceder a la dirección nacional de la mano de un triunfo de Soraya Sáenz de Santamaría son Alfonso Alonso y Borja Sémper, alineados desde el primer momento con la exvicepresidenta. El caso de Alonso, no obstante, sería especial. Según ha podido saber este periódico, el presidente del PP vasco ha transmitido a su círculo cercano que su «prioridad» para los dos próximos años es el País Vasco, «donde nos esperan años muy duros por la deriva nacionalista del PNV». No obstante, eso no significaría su distanciamiento de Génova. Más bien al contrario, mantendría una «inmejorable» interlocución e influencia con la dirección.

El compromiso de ambos candidatos de integrar a compañeros de la plancha perdedora en su dirección posibilitaría que algún otro representante vasco accediera a la planta noble de Génova, aún habiendo defendido la candidatura derrotada. Pase lo que pase, la que sí saldrá reforzada de este congreso será Amaya Fernández, secretaria general del PP vasco, que ayer fue elegida miembro de la Mesa de cónclave en lo que supone un reconocimiento a nivel nacional.