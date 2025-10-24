El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. EP

Almeida reconoce que no debió apoyar la iniciativa de Vox sobre el supuesto síndrome posaborto

«Nos equivocamos», afirma el alcalde de Madrid, que solo informará sobre las consecuencias de aborto a quien lo pida «libremente»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:30

Comenta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este viernes que no debió apoyar la iniciativa de Vox que obligaba a los empleados ... del Ayuntamiento a informar a las embarazadas de un supuesto síndrome posaborto. «Nos equivocamos», ha asegurado Almeida durante un pleno extraordinario propuesto por el PSOE y Más Madrid para reclamar al gobierno municipal que no ejecutara el acuerdo con Vox sobre proporcionar información del síndrome postaborto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  2. 2

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  5. 5

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  6. 6

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  7. 7

    Asfixiada por los trastos y la humedad en un camarote: así vivió un año Josefina tras ser okupado su piso en Vitoria
  8. 8

    Educación aboga por ampliar un año la formación universitaria de los docentes
  9. 9

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su nieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  10. 10

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Almeida reconoce que no debió apoyar la iniciativa de Vox sobre el supuesto síndrome posaborto

Almeida reconoce que no debió apoyar la iniciativa de Vox sobre el supuesto síndrome posaborto