alejarnos de cataluña A Euskadi le interesa protegerse del peligro de contaminación del 'procés' TONIA ETXARRI Domingo, 26 agosto 2018, 22:39

El lehendakari Urkullu comenzará su curso mañana con la mirada puesta, inevitablemente, en Cataluña. Su armonía con Pedro Sánchez (después de que el PNV abandonara al PP para apoyar al socialista en su moción de censura) le garantiza la concesión de la mayoría de sus reivindicaciones (acercamiento de presos de ETA y transferencias pendientes, incluidas las prisiones...) pero en el Parlamento vasco tendrá que amarrar sus alianzas. Para aprobar sus Cuentas si no quiere verse abocado a prorrogarlas. Y para poder cumplir su promesa de presentar un nuevo estatuto transversal y con el mayor consenso posible. Pero con el texto que ha presentado su partido tan marcadamente soberanista, no logrará implicar a la mayoría de la sociedad vasca, que le va recordando en sucesivas encuestas su grado de desafección con las propuestas de ruptura. Así es que el PNV tendría que recolocarse y marcar distancias con el 'procés', que está provocando una grave fractura en la sociedad catalana.

Porque el polvorín catalán sigue en ebullición. El mismo Puigdemont que ha propuesto diálogo en las últimas horas al Gobierno español es el que en su demanda contra el juez Llarena acusa a España de ser «un Estado delincuente» donde se persigue a las minorías por su ideología nacionalista. Un texto centrado, sobre todo, en describir al Estado español como un régimen en donde la independencia judicial no existe y que encarcela a disidentes políticos. Como si estuviéramos en Venezuela, aunque el redactor de la demanda prefiere establecer la comparación con Kazajistán. Pero Pedro Sánchez, que quiere destensar las relaciones con los gobernantes catalanes, se ha mantenido en una inacción incomprensible ante tantas provocaciones. Tan incomprensible que, al final, después de haber visto las protestas del Consejo General del Poder Judicial, la Abogacía del Estado y la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, ha tenido que corregir su actitud de inicial desamparo del juez Llarena ante la causa que ha abierto contra él la Justicia belga.

Si a los continuos emplazamientos del mandatario de la Generalitat a construir la República independiente y a atacar al Estado se le responde que son tan solo palabras, si no se le emplaza para que defienda los espacios públicos para todos los ciudadanos en vez de enviar a los mossos a identificar a quienes limpian las calles de lazos amarillos, se está agravando la convivencia en Cataluña sin que el Gobierno esté haciendo nada para impedirlo. «Quien no se dé cuenta de lo que se nos viene encima, no sabe historia», se lamentaba Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos, al reproducir un tuit del alcalde de la Ametlla de Mar (Tarragona) llamando «delincuencia organizada» y «bichos» a quienes pintaron de color rojo un lazo amarillo de hierro, clavado en una rotonda, hartos ya de tanta invasión de símbolos que ofenden a la mitad de la población. Una reacción, la de limpiar las calles, que se justifica por parte de quienes se sienten desprotegidos por las instituciones del Estado en una comunidad como la catalana, cuyo Gobierno, sin control parlamentario y sin nadie que le reconvenga a respetar las leyes, se muestra decidido a poner en un compromiso constante a un Ejecutivo débil como el de Sánchez. Su desentendimiento inicial ante la demanda civil interpuesta por el abogado de Puigdemont contra el juez Llarena llegó a provocar tanta alarma e indignación entre la mayoría de colectivos judiciales -incluida la asociación a la que pertenece la ministra Dolores Delgado, que retiró su apoyo al Gobierno después de que éste dejara al juez a los pies de los caballos diciendo que se trataba de «un asunto privado»- que, al final, ha tenido que rectificar. Y anunciar que contrata los servicios de un bufete belga porque asume, después de tanta protesta, la defensa del juez Llarena que, además de aplicar la ley a quienes quisieron dar un golpe a la Constitución, se dedicó a recordar que España no es una dictadura. A Pedro Sánchez le conviene pasar a la historia como un presidente que se atrevió a ser duro con los desestabilizadores y protector de los derechos de quienes sufren acoso en las calles de Cataluña. No al revés. Aunque pierda un puñado de apoyos y tenga que someterse al escrutinio de las urnas. Y a Euskadi le interesa protegerse del peligro de contaminación de un ambiente tan confrontado. Los ciudadanos vascos ya vivimos la fractura social en los tiempos duros de ETA. Solo a los desestabilizadores les interesa resucitar la pesadilla.