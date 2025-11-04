El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, y Paco Salazar, exmiembro de la Ejecutivo del PSOE R.C

Alegría justifica como un «encuentro personal» su cena con Salazar, el exdirigente del PSOE apartado por acoso

La ministra cenó con el excargo de Moncloa forzado a dimitir en julio, tras ser señalado por dos mujeres por su conducta cuando era su jefe

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:16

Comenta

El fantasma de Francisco Salazar, el exresponsable de la Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno y secretario de Acción Electoral y Análisis de ... la ejecutiva del PSOE, vuelve a aflorar cuatro meses después de que fuera apartado abruptamente de sus responsabilidades tras las acusaciones de una trabajadora de Moncloa y otra del partido de conductas indebidas -acoso- cuando era jefe de ambas. Hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros semanal, la ministra portavoz, Pilar Alegría, se ha visto obligada a responder sobre la cena que mantuvo en un restaurante madrileño este lunes. Alegría lo ha justificado como un «encuentro en el ámbito personal» con «una persona» a quien conoce «desde hace muchos años y a la que no veía hace medio». «Sin más», ha tratado de zanjar.

