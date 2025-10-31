El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El alcalde de Pamplona (Bildu) critica a Vito Quiles y a los radicales que «entraron en las provocaciones»

Joseba Asiron censura los «incidentes lamentables» ocurridos en el campus de la Universidad de Navarra y en el barrio de Iturrama

T. Nieva

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:04

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (Bildu), ha criticado los «incidentes lamentables» ocurridos este jueves por la tarde en el campus de la Universidad ... de Navarra y en el barrio de Iturrama en el contexto de una protesta de radicales contra un acto convocado por el activista Vito Quiles, que no tenía autorización del centro académico y que, finalmente, había sido suspendido. Los altercados se saldaron con dos personas detenidas y al menos cinco heridos, entre ellos cuatro policías y un periodista de 'El Español'.

