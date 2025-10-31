El alcalde de Pamplona (Bildu) critica a Vito Quiles y a los radicales que «entraron en las provocaciones»

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (Bildu), ha criticado los «incidentes lamentables» ocurridos este jueves por la tarde en el campus de la Universidad ... de Navarra y en el barrio de Iturrama en el contexto de una protesta de radicales contra un acto convocado por el activista Vito Quiles, que no tenía autorización del centro académico y que, finalmente, había sido suspendido. Los altercados se saldaron con dos personas detenidas y al menos cinco heridos, entre ellos cuatro policías y un periodista de 'El Español'.

En declaraciones a los medios de comunicación, Asiron ha reivindicado que «Pamplona es una ciudad de convivencia, es una ciudad donde tenemos que tener sitio todos y todas». «Yo mucho más que con las imágenes de ayer me quedo con aquella fotografía del 4 de julio de 2024 donde cerca de 70 agentes de la ciudad nos manifestamos y posamos juntos para una fotografía importantísima desde mi punto de vista para reivindicar la convivencia dentro de la ciudad», ha subrayado.

En opinión del alcalde, el acto no celebrado de Vito Quiles «tiene dos explicaciones o dos consecuencias». «Una es que todavía hay quien pretende de alguna manera provocar y, en segundo término, también que hay quien entra en las provocaciones», ha señalado.

Preguntado por los periodistas si le preocupa que los incidentes se produzcan a raíz de una convocatoria de Ernai, ha contestado que «no sé exactamente dónde comienza la cuestión» y ha añadido que «estamos viendo todos» que lo ocurrido en Pamplona «se está buscando también en otras ciudades». «No sé exactamente ni creo que sea ahora mismo lo más importante saber quién tiene inicialmente la culpa», ha considerado.

Por eso, ha vuelto a apostar por «la convivencia; es lo que desea la ciudad, es lo que ha manifestado en todas las ocasiones y es el trabajo en el cual estamos inmersos desde el equipo de gobierno municipal y desde luego este alcalde».

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha declinado pronunciarse acerca de lo ocurrido. «Hoy estamos aquí para hablar de Presupuestos. Es un acontecimiento muy importante poder hablar del séptimo acuerdo con el Gobierno de Navarra de María Chivite y del décimo primero en el cual no incide la derecha en Navarra y a eso nos vamos a remitir hoy», ha señalado. «Cuando llegue el momento, haremos las pertinentes valoraciones», ha añadido.

Solidaridad con los periodistas

Entretanto, la Asociación de Periodistas de Navarra ha mostrado su condena a «toda forma de violencia, amenazas o intimidación contra periodistas, sin excepción», y su «solidaridad con los compañeros afectados». Desde la Asociación, en concreto, han hecho referencia en un comunicado a la agresión sufrida por un periodista de 'El Español' y a amenazas a un periodista de 'Diario de Navarra'.

«Defender a los profesionales de la prensa es nuestro deber. Los insultos, agresiones o coacciones hacia quienes ejercen su labor informativa son inaceptables vengan de quien vengan, y no los toleramos bajo ningún concepto», han subrayado, tras mostrar su «solidaridad con los compañeros afectados» y su «firme defensa de la libertad de prensa».