El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Míriam Nogueras y Yolanda Díaz. EP

Los socios se inquietan

Entre líneas ·

Los aliados de Sánchez hacen sus cálculos: apoyar al Gobierno los desgasta, pero romper y abrir el paso a una mayoría PP-Vox tiene aún un coste mayor

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

El ingreso de José Luis Ábalos y Koldo García en prisión, acusados de graves delitos de corrupción, marca un gráfico cambio de rasante en la ... legislatura que ilustra la enorme fragilidad de Pedro Sánchez. El momento es de máxima polarización y pone también de manifiesto las arenas movedizas que atrapan a sus aliados. El tablero refleja un choque de intereses y ambiciones, de cálculos estratégicos y dilemas éticos. El anticipo de todo esto ya lo ha mostrado la reciente ruptura de Junts con el Ejecutivo. No es solo la pérdida de un aliado incómodo, sino la confirmación de la honda brecha que atraviesa un equilibrio político ya muy precario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  4. 4

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong
  5. 5 El Alavés lleva convocado a Barcelona a un juvenil bilbaíno que arrebató al Athletic
  6. 6

    La cotización de los salarios altos supera ya los 2.000 euros al mes
  7. 7

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en San Sebastián
  8. 8

    Osakidetza subirá de 40 a 42 la edad máxima para tratamientos de reproducción asistida
  9. 9

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente
  10. 10

    Así busca a sus figuras el Athletic: el doble de ojeadores y 7.500 partidos al año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los socios se inquietan

Los socios se inquietan