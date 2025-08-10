El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El abogado Gonzalo Boye, antes de una comparecencia en el Tribunal Supremo. E. P.

El deshielo que viene

Entre líneas ·

El abogado de Puigdemont anticipa un acercamiento entre Junts y el PP que eleva la incertidumbre sobre la viabilidad de la legislatura

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:23

La semana termina con una bronca monumental entre el PP y el PNV a punto de iniciarse las vacaciones de verano. Pero se inició con ... una entrevista en el diario La Razón con el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que resulta muy significativa y puede ofrecer algunas pistas de futuro bastante reveladoras. El letrado que defiende al expresidente de Cataluña entra de lleno en el terreno político y allana las relaciones entre Junts y el PP. De entrada porque arremete contra Pedro Sánchez, del que considera que «no es estadista» y sostiene que debería comenzar a preparar su estrategia de defensa jurídica para el día en el que deje de estar en La Moncloa. Nadie quiere hacerse fotos con él, afirma el abogado, y pone muy en duda que a Puigdemont le interese en este momento esa imagen cuando todos pensábamos que esa era la estampa que simbolizaba la aplicación de la 'amnistía política'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  2. 2

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  3. 3 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  4. 4

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  5. 5

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  6. 6 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  7. 7

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  8. 8 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  9. 9

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años
  10. 10 Tres conocidos municipios se reparten el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 9 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El deshielo que viene

El deshielo que viene