Empieza prudente

El nuevo presidente del Euskadi buru batzar (EBB) del PNV, Aitor Esteban, ha empezado a dejar su impronta tenuemente en la política vasca. Ninguna gran ... diferencia de fondo, por ahora, con respecto a Andoni Ortuzar, pese a lo abrupto del relevo entre ambos. Tan sólo una apuesta por la cautela en las manifestaciones del nuevo burukide respecto a las probabilidades de que Euskadi cuente pronto con un nuevo estatus de autogobierno.

Ortuzar venía reconociendo en las últimas semanas la existencia de un importante acercamiento con EH Bildu en las conversaciones privadas mantenidas con Otegi. Acercamiento que se extendería al PSE pero sólo en lo relativo al reconocimiento del carácter nacional de Euskadi. En consecuencia, apostaba por aprovechar lo antes posible la ventana de oportunidad que supone la presencia de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno para avanzar en materia de autogobierno.

Su sustituto en Sabin Etxea, al corriente de tales acercamientos, no ve las cosas tan fáciles. Después de dos largas décadas en Madrid, Esteban sostiene que aunque el acuerdo pudiera estar encauzado aquí, eso no significa que vaya a verse coronado por el éxito 'a la vuelta de la esquina'. «Esto va a ser un camino largo y no nos tenemos que obsesionar. Aquí puede estar encauzado, pero vamos a encontrar mil dificultades en Madrid», ha explicado.

Y es que una cosa es que los socialistas accedan a que se reconozca de alguna forma a Euskadi como nación. Y otra bien diferente es que lo vaya a hacer el PP de Feijóo. Mucho menos todavía que las dos primeras fuerzas de ámbito estatal, populares y socialistas, vayan a dar su plácet en las Cortes a una reforma estatutaria de este tipo y que contemple de alguna forma el derecho a decidir, se parezca o no a la ley de claridad canadiense.

No parece que éste sea el momento más propicio para que los dos grandes partidos nacionalistas vascos intenten cerrar aquí un pacto sobre autogobierno previo traslado a las Cortes para su aprobación. Sobre todo, tras las grietas que ha propiciado en el bloque español de investidura la apuesta de la Unión Europa por elevar de manera notable los gastos de defensa para hacer frente a la amenaza rusa. Y también por la crisis mundial que ayer mismo provocó Donald Trump con el anuncio de duros aranceles con los que Estados Unidos castigará a casi todos los países del planeta.

Veremos si Esteban convence a Otegi de que las prisas no son casi nunca las mejores consejeras. Y de que la actual no tiene por qué ser la única ventana de oportunidad que PNV y EH Bildu van a tener para trasladar sus demandas a Madrid con alguna, pequeña, probabilidad de éxito. Y de que en el futuro vendrán otras si el nacionalismo no tira de maximalismo. Y siempre que Sánchez aguante en La Moncloa, aunque sea, como ahora, a costa de no poder aprobar los Presupuestos ni apenas gobernar.