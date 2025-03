Aitor Esteban se despide del Congreso con un mensaje a los jóvenes: «No den la espalda a la política»

Iñaki Juez Miércoles, 26 de marzo 2025, 15:44 | Actualizado 16:10h. Comenta Compartir

Llegó el día de la despedida para Aitor Esteban tras 21 años como portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados. Este miércoles fue ... su última intervención en la Cámara Baja y el próximo presidente del EBB, que pasará a la historia como uno de los mejores oradores del hemiciclo, no defraudó. Fue un discurso cargado de emotividad y sentimiento, aderezado con suaves dosis de ironía, en el que dio las gracias a todos al mismo tiempo que les daba «un gran abrazo». Y, entre reconocimientos y adioses, «algunos pensáis que no me voy ni con agua hirviendo. He tardado un poquito, pero me voy», aprovechó para mandar un sentido mensaje a los jóvenes para que «no den la espalda a la política».

Noticia relacionada La emotiva despedida de Rufián a Aitor Esteban en el Congreso: «Me has inspirado muchísimo» «Esto es mucho más que el ruido que se escucha y se ve en la tele. Se pueden hacer muchas cosas por el bien común, les animo a que se mojen en política, en eso consiste la democracia», resaltaba Esteban en su segundo turno en el debate que ha mantenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Llamamientos a los jóvenes parte, el diputado por Bizkaia, visiblemente emocionado, definía su paso por el Congreso como «una magnífica experiencia, lo digo sinceramente», recordando que llegó a la Cámara Baja tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y y que su primera intervención fue en una comisión, en un debate con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega sobre una ley de las varias leyes educativas que se han tramitado en este periodo, la LOMCE. «Estar aquí ayuda a ampliar la visión del país y del mundo», resaltaba el ya exportavoz jeltzale al mismo tiempo que daba las gracias a sus compañeros de grupo pasados y actuales. Y a partir de ahí, comenzó a nombrar a todas las personas que hacen posible el funcionamiento en el Congreso para reconocer su labor cotidiana, la mayoría de ellos en el más completo anonimato. Y todos, son todos. «A las letradas y los letrados, las y los ujieres, al servicio de taquigrafía, traductoras, al servicio médico, al informático, a la gente de hostelería y restauración que siempre son tan amables...». «Amigos para siempre» Y Aitor Esteban seguía con su particular lista de personas que desempeñan su trabajo en el Congreso: «a las y los fotógrafos, a la Policía, las y los periodistas que nos han seguido». En ese sentido, el exportavoz, que se centrará a partir del domingo en su nueva responsabilidad como presidente del PNV, reconocía haber hecho muchos amigos entre todos ellos y «eso es algo que me llevo porque son para siempre». Como no podía ser de otra forma, el exportavoz del PNV quiso despedirse del resto de diputados. «¿Les echaré de menos?...», se preguntaba Esteban con suspense, al mismo tiempo que reconocía que «con unos he tenido más relación que con otros». Lo que si señaló el veterano político es que «la mayoría de la gente que hay por aquí, con la que me he encontrado, es buena gente». «Aunque, para que voy a mentir, también mala, como en todas partes, porque esto es un reflejo de la sociedad», añadió. Eso sí, Esteban quiso dejar claro que su despedida es de los diputados, pero «no del Gobierno», señaló con una sonrisa cómplice en referencia a sus próximas labores al frente del partido jeltzale. «No me voy de este negociado así que me tendrán que seguir aguantando», amenazó divertido, provocando la carcajada de Pedro Sánchez, con el que se fundió en un abrazo tras su intervención, aprovechando también para saludar a la vicepresidenta, María Jesús Montero. Para finalizar, Esteban ha querido que sus últimas palabras en el Congreso fueran las que han sido su «norte» toda su vida y lo seguirán siendo: «Gora Euskadi Askatuta» (Viva Euskadi libre). Las ha pronunciado tras dejar constancia de su deseo de haber «contribuido a mejorar la vida de la gente de todo el Estado» y a resolver «problemas que parecían enquistados», también relacionados con la «agenda vasca». Reconocimientos Tras su última intervención en el Salón de Plenos, los miembros del Gobierno y las bancadas del PSOE y Sumar se han levantado para reconocer su labor con un aplauso, al que también se han sumado diputados de Esquerra. De hecho, poco antes, el portavoz de ERC, ensalzaba su labor como portavoz al reconocer que le había servido como fuente de inspiración. La presidenta del Congreso, Francina Armengo, por su parte, también aseguró que ella sí le va a echar de menos. También el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dedicó unas palabras ensalzando su figura calificándole como un «ejemplo muy redondo del buen parlamentarismo», ese con el que se puede «negociar y dialogar». «Cuesta mucho, señor Esteban, porque es usted un negociador rocoso e implacable, pero también es un gran parlamentario», ha destacado.

