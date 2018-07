La agenda de pedro sánchez El presente de Cataluña se llama Torra, pero el presidente fija su mirada en el soberanismo más pragmático y en el PSC Pedro Sánchez, durante uno de sus discursos. / Efe ALBERTO AYALA Martes, 3 julio 2018, 00:51

Un mes después de su sorprendente llegada a La Moncloa el tercer presidente socialista desde la restauración democrática, Pedro Sánchez, sigue cumpliendo con milimétrica pulcritud su agenda para la supervivencia. Con sobresaltos fruto de la lógica tendencia a olvidar que sólo le avalan 84 diputados de 350, sí. Pero sin que la oposición esté siendo capaz de atosigar al 'Gobierno Frankenstein' -Alfredo Pérez Rubalcaba 'dixit'- al que auguraba una efímera existencia.

Y es que el PP apenas tiene tiempo para otra cosa que no sea completar de la mejor manera posible su proceso de renovación interna. La situación de Ciudadanos no es mejor. No ha sido capaz de recuperarse del desastre estratégico que concluyó con la carrera política de Rajoy, y las encuestas, hasta entonces absolutamente favorables, han empezado a enfriar las expectativas de los de Rivera.

La agenda roja del presidente tiene tres grandes epígrafes. El primero dedicado a Podemos. El segundo, al PNV de Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu, que mientras no se demuestre lo contrario son una misma cosa, por más que en ocasiones no lo parezca. Y el tercero, Cataluña.

El líder del PSOE se esfuerza por tener engrasada la entente con Pablo Iglesias (véase RTVE). La relación con el PNV ha arrancado de la mejor manera, a costa de regalar a los jeltzales -para su pugna interna con EH Bildu- la baza del progresivo final de la dispersión de los presos de ETA, de retomar las negociaciones para completar el Estatuto de Gernika y de hacer oídos sordos a las cada vez más frecuentes salidas de tono soberanistas de los de Sabin Etxea.

Con Cataluña la receta es ligeramente diferente. El presidente sabe que el presente se llama Quim Torra y, todavía, aunque cada vez un poco menos, Puigdemont, y obra en consecuencia. Eso explica su, digamos, que prudente silencio ante la salida de tono del president en Was-hington cuando el embajador Morenés decidió contestar su soflama 'indepe'. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, fue el encargado de felicitar públicamente al diplomático y exministro del PP.

Sánchez y Torra se verán, por fin, las caras el lunes 9 en La Moncloa. El president llegará a palacio después del lehendakari. Oficialmente porque Cataluña va detrás de Euskadi en el orden protocolario. Pero, además, porque te que el político socialista así lo ha querido escenificar.

Se esperaba que la reunión llegara precedida de algún gesto, por ejemplo hacia los políticos independentistas en prisión provisional. Y así será. Salvo sorpresa, hoy mismo seis de ellos, con el exvicepresident Junqueras a la cabeza, se espera sean traslados a cárceles catalanas.

Parece altamente improbable que la cita depare grandes resultados. Torra y Puigdemont siguen apostando por la confrontación permanente con el Estado y por la celebración de un referéndum de secesión, que Sánchez jamás aceptará.

Ello no impedirá que Sánchez mantenga su agenda catalana contra viento y marea. Para rebajar la tensión. Para ayudar a los sectores más posibilistas, que encabezan Junqueras, gran parte de ERC, así como el PDeCAT. Y para favorecer la recuperación del PSC. Un factor clave para recomponer el puzzle catalán y para levantar las expectativas electorales del PSOE que gobernó España cuando se impuso en Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia.