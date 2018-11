El PNV se aferra a su pacto con Bildu para reformar el Estatuto El lehendakari Urkullu intercambia impresiones con el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Aspiazu. / Blanca Castillo Los jeltzales, incluido el lehendakari, votan en contra de dos enmiendas de la oposición que reclamaban «ensanchar» el acuerdo para que no sea un «fracaso estrepitoso», palabras que pronunció el propio Urkullu en septiembre OCTAVIO IGEA Jueves, 15 noviembre 2018, 16:48

El PNV ha vuelto a mostrar hoy su versión más soberanista en el pleno del Parlamento vasco. Los jeltzales se han aferrado al pacto alcanzado con EH Bildu para reformar el Estatuto –una propuesta de hondo calado identitario– y han rechazado las peticiones que el resto de partidos para que se revisen las bases acordadas en busca de un consenso más amplio y transversal. Los nacionalistas no han dudado en defender a capa y espada la vía abierta en la ponencia de Autogobierno y una nueva relación de «vecindad política» con España pese a que eso haya supuesto poner en un considerable aprieto al lehendakari. Respetando la disciplina de grupo, Urkullu se ha visto obligado a votar en contra de dos enmiendas de Elkarrekin Podemos y PSE que incluían literalmente declaraciones suyas alertando de que no «ensanchar» el pacto sobre la Carta de Gernika supondría un «fracaso político estrepitoso».

Aunque así haya ocurrido, el objetivo inicial del debate parlamentario planteado por el PP no era esta vez dejar en evidencia las dos almas del PNV sino intentar encauzar el debate sobre la reforma del Estatuto, que ahora mismo no superaría el trámite de las Cortes Generales. El borrador pactado por los jeltzales y EH Bildu, que señala a «Euskal Herria» como sujeto político, establece una relación «de igual a igual» con el Estado y diferencia entre nacionalidad y ciudadanía vasca, no cuenta con el apoyo de ninguna formación constitucionalista al considerar que desborda la legislación. «Tienen el rodillo nacionalista en marcha y es lícito porque tienen los votos», ha lamentado el presidente popular Alfonso Alonso, «pero no van a destruir España y la Constitución desde un Parlamento autonómico».

La 'tabula rasa' que reclamaba el PP no tenía ninguna opción de salir adelante, se sabía de antemano, pero había más dudas respecto a las enmiendas de Elkarrekin Podemos y PSE. «Es penoso no poder llegar a un pacto más amplio e integrador», lamentaba la socialista Susana Corcuera. Ambas propuestas llamaban a que la redacción del nuevo Estatuto rebaje el contenido identitario y tenga en cuenta la pluralidad de la sociedad vasca. Para ello apelaban sin disimulo a que el lehendakari impusiera sus tesis de moderación y diálogo con el resto de fuerzas y con el Estado. ¿Cómo? Incluyendo entrecomilladas en sus propuestas sendas frases que Urkullu dijo el pasado septiembre, durante el pleno de política general. «Si no apoya esto nada de lo que diga a partir de ahora tendrá la más mínima importancia», advertía al líder del Ejecutivo Lander Martínez, portavoz de Elkarrekin Podemos.

Pero Urkullu no ha brindado el guiño que se le reclamaba. Al contrario. Se ha ausentado del salón de plenos hasta el momento de las votaciones, en las que se ha desmarcado de su propio discurso votando en contra de las alegaciones que le citaban. Portavoces de su equipo han defendido posteriormente que el lehendakari «siempre» secunda la decisión que adopta el grupo nacionalista en el Parlamento aunque vaya en contra de su propio criterio.

«Abandonen sus prejuicios»

En esta tesitura, la voz predominante en el PNV ha sido hoy la de su portavoz. Joseba Egibar ha reivindicado un «cambio de paradigma» mediante un nuevo estatus. También ha reprochado a Elkarrekin Podemos, PSE y PP que «entorpezcan» la labor de la ponencia con sus propuestas y que «satanicen» el pacto jeltzale con EH Bildu, fuerzas mayoritarias en la Cámara vasca. «Abandonen sus prejuicios previos y veamos si se puede llegar a un acuerdo», ha lanzado al resto. Eso sí, con el actual borrador del Estatuto como «base». En esa senda, Maddalen Iriarte (EH Bildu) ha insistido en la legitimidad del nuevo Estatuto y de la inclusión del derecho a decidir frente a los que alertan de que se busca calcar la vía rupturista catalana. «Dar la palabra al pueblo nunca genera rupturas», ha dicho Iriarte, «si no quiero ser española, y no quiero, debe tener en derecho a ser nacional vasca».