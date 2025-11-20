El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La sentencia que no quería Sánchez, pero que le sirve de revulsivo... ¡Y encima el 20-N!

La sentencia que no quería Sánchez, pero que le sirve de revulsivo... ¡Y encima el 20-N!

El subdirector Adolfo Lorente analiza la actualidad política

Adolfo Lorente

Adolfo Lorente

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:48

Comenta

El Tribunal Supremo, por cinco votos a dos, ha emitido una sentencia histórica condenando a un fiscal general en ejercicio e inhabilitándole de su cargo ... durante dos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  2. 2 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  3. 3 El temporal se recrudece hoy con nevadas en cotas bajas y precipitaciones intensas en Euskadi
  4. 4

    Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  5. 5 El histórico frontón elegido por Rosalía para una entrevista: «Me gustaría jugar a pelota vasca»
  6. 6

    La Fiscalía de Menores investiga otro acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi
  7. 7 El PP denuncia que la deuda de un bar municipal de la playa de Ereaga supera los 587.000 euros
  8. 8

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  9. 9

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  10. 10 Ola de frío en Bizkaia: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La sentencia que no quería Sánchez, pero que le sirve de revulsivo... ¡Y encima el 20-N!