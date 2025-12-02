«José Luis Ábalos lleva ya varias noches durmiendo en Soto del Real y ya sabemos varias cosas. Una, que en la cárcel hace frío ... y dos, que se la tiene jurada a Pedro Sánchez.

Si Sánchez es quien es política y si ha llegado donde ha llegado es, sobre todo, gracias a Ábalos. Y Ábalos, que fue el gran jefe del PSOE en la primera época de Sánchez, no está dispuesto a ser el apestado. Vamos, que si cae él, caerán todos.

Ahí están sus declaraciones sobre la mujer del presidente y su influencia en el polémico rescate de Air Europa. El único talón de Aquiles de Sánchez es su esposa, Begoña Gómez, así que Ábalos sabe dónde dispara.

Ahí están las declaraciones del hijo de Ábalos desvelando el sinfín de veces que «Sánchez ha dormido en su casa» cuando no era nadie y su padre le llevó al liderazgo del PSOE.

¿Y qué dice Pedro Sánchez? Se muestra dolido, asegura ahora que para él, Ábalos es «un gran desconocido» en lo personal, que no se enteraba de nada y que todo lo que dice son... ¡Tachán! «Mentiras», «bulos» y «fango».

A partir de ahí, ustedes deciden a quién creer. O miente Sánchez o miente Ábalos, pero aquí alguien miente«.