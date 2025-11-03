El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Feijóo y Mazón en un acto del partido. EFE

Es imposible gestionar peor la salida de Mazón

El presidente valenciano, presionado por Génova, accede a marcharse un año después de la dana y el mismo día en que todo un fiscal general del Estado se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados

Adolfo Lorente

Adolfo Lorente

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:30

Carlos Mazón se va por lo que hizo hace un año. En realidad, le echan por lo que no hizo hace un año. El presidente ... de la Comunidad Valenciana ha anunciado, por fin, que se echa a un lado por la nefasta gestión de la dana que arrasó su tierra hace ahora un año y provocó 229 víctimas mortales. Mazón se va y lo hace como llegó, asestando un severo varapalo a la imagen de su partido y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que ha tenido todo un año para dar un golpe encima de la mesa y lo da justo el día, un día histórico, en el que todo un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo.

