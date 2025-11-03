Es imposible gestionar peor la salida de Mazón

Carlos Mazón se va por lo que hizo hace un año. En realidad, le echan por lo que no hizo hace un año. El presidente ... de la Comunidad Valenciana ha anunciado, por fin, que se echa a un lado por la nefasta gestión de la dana que arrasó su tierra hace ahora un año y provocó 229 víctimas mortales. Mazón se va y lo hace como llegó, asestando un severo varapalo a la imagen de su partido y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que ha tenido todo un año para dar un golpe encima de la mesa y lo da justo el día, un día histórico, en el que todo un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo.

Mazón se va. ¿Por qué hoy y no hace un año? ¿Por qué hoy y no hace once meses? ¿Por qué hoy y no hace seis meses? ¿Se va porque en el funeral de Estado le gritaron «asesino»? Por cierto, los mismos insultos y duras acusaciones que cada día venía recibiendo de las víctimas desde aquella dramática jornada de octubre de 2024. ¿Por qué hoy, el día en que todo el mundo debería estar hablando del supuesto alineamiento del máximo representante del Ministerio Público con Moncloa para atacar a Isabel Díaz Ayuso filtrando información fiscal de su pareja?

Mazón se va y su marcha es, sin duda, un alivio para un Feijóo que desde el primer momento apostó por emular al mejor Rajoy: es decir, no hacer nada y dejar pasar el tiempo. Error. Craso error. Es verdad que en Génova insisten en remarcar que el margen de actuación del presidente del PP era limitado, que si Mazón no quería echarse a un lado poco se podía hacer. Sí, pero no. Seamos realistas, si Feijóo hubiera querido este asunto estaría solventado hace mucho tiempo. ¿Qué hubiera hecho, por ejemplo, Pedro Sánchez en una situación similar si ve que un asunto de partido puede penalizar sus aspiraciones personales? ¿Les recuerdo la larga lista de 'cadáveres' políticos, incluso de su círculo más estrecho, que ha dejado por el camino el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE?

Mazón se va y lo hace como llegó, infligiendo un duro castigo a Feijóo. Recordemos 2023. Aquel año en el que el PP, pecando de nuevo de ingenuidad, se estaba repartiendo los ministerios meses antes de aquellas elecciones generales de julio, Carlos Mazón, por su cuenta y riesgo, sorprendió a todo el mundo y anunció que sería presidente de la Generalitat valenciana tras alcanzar un pacto con Vox. De hecho, fue investido en plena campaña electoral de las generales.

¿Pero no se suponía que Feijóo jamás iba a pactar con Abascal? Fue ahí, precisamente, cuando Sánchez olió sangre y vio que seguir en Moncloa era posible. Vox, Vox, Vox... El relato ya estaba fijado. El resto de la historia, Puigdemont mediante, ya la conocen.

Mazón se va. El único consuelo es que Feijóo al menos podrá reprochar a Sánchez y al PSOE que en el PP, aunque sea tarde y mal, los cargos públicos dimiten por no estar a la altura de sus obligaciones. Por cierto, ¿sabían que todo un fiscal general del Estado se sentará este lunes en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo en un juicio inédito en democracia?