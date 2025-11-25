¿Y si esperamos a leer la sentencia contra el fiscal general y luego, si eso, nos ponemos todos a parir?

El polémico fallo del Tribunal Supremo inhabilitando al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha sacado, de nuevo, lo peor de la ... clase política española.

Todavía no conocemos la sentencia, su argumentación jurídica, y toda una vicepresidenta del Gobierno como Yolanda Díaz ya está llamando a movilizarse en las calles porque la democracia está en peligro... Por cierto, con notable éxito, como pueden observar. En fin...

Ironía al margen, lo que queda claro es que muchas de las líneas rojas que siempre han existido y que existen en otros países europeos aquí han quedado difuminadas por una clase política irresponsable que está poniendo en peligro el propio andamiaje institucional.

¿Y si recurrimos a la sensatez y esperamos a leer la sentencia antes de decir que Franco ha revivido y luego ya, si eso, nos podemos todos a parir?

¿Y si esperamos a leer los dos votos particulares antes de decir que las dos magistradas que los firman son unas peligrosas comunistas?

Por cierto, ya conocemos a la sustituta de Álvaro García Ortiz, Se llama Teresa Peramato y tiene una trayectoria infinita y respetada. ¿Y si esperamos a ver cómo hace su trabajo antes de decir que es otra roja peligrosa a la órdenes de Sánchez?