Ábalos y Koldo a la cárcel, Junts tumba los Presupuestos... ¡Bah! Sigamos haciendo como que aquí no pasa nada

José Luis Ábalos fue ministro, sí, pero sobre todo fue secretario de Organización del PSOE. El número tres. El jefe del aparato. El que hacía ... y deshacía.

José Luis Ábalos fue la voz del PSOE que defendió la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018. Entre otras cosas, dijo, «porque los españoles no podemos tolerar la corrupción» y porque «la diferencia es que unos se enriquecen y otros no». ¿Qué cosas, eh?

José Luis Ábalos fue quien llevó a Pedro Sánchez a la secretaria general del PSOE y quien está en prisión provisional porque la Fiscalía le pide 24 años de cárcel sólo por el llamado 'caso mascarillas'. Sí, sólo, porque hay más casos judicializados.

A José Luis Ábalos le acompañará en prisión Koldo García, su exmano derecha y quien custodió los avales de Sánchez en el congreso federal que le llevó a Ferraz. Vamos, que tampoco era un cualquiera.

José Luis Ábalos fue sustituido en la Secretaría de Organización del PSOE por Santos Cerdán, que acaba de salir de la cárcel acusado de cobrar comisiones ilegales.

Y por si fuera poco, este jueves, Junts dio la puntilla a los Presupuestos del Gobierno de 2026. Vamos, que Pedro Sánchez logró mantenerse en Moncloa en julio de 2023 y desde entonces no ha logrado sacar un Presupuesto.

Es decir, que este Gobierno sigue gobernando con las Cuentas del Gobierno anterior. Esto, en cualquier país de la UE, sería impensable y quien diga lo contrario miente.

Pero oye, sigamos haciendo como aquí no pasa nada...