El PNV admite que solo con Bildu no podrá aprobar el nuevo Estatuto en el Congreso Aitor Esteban charla con Andoni Ortuzar, durante una visita del presidente del PNV al Congreso de los Diputados. / EFE Aitor Esteban aboga por un acuerdo «lo más plural posible» para que «no se pongan pegas desde Madrid» OCTAVIO IGEA Lunes, 27 agosto 2018, 01:25

Tras varios meses avanzando de la mano de EH Bildu con una propuesta de hondo calado soberanista, el PNV empieza a mostrar su perfil más posibilista a la hora de referirse a la reforma del Estatuto. El planteamiento jeltzale comienza a atenuarse en busca de nuevos socios -PSE o Podemos- que hagan viable la actualización de la Carta de Gernika. Porque sin más apoyos es imposible que el nuevo estatus reciba el visto bueno en las Cortes, requisito imprescindible para que entre en vigor. En el seno del partido nacionalista son conscientes de esta necesidad desde hace tiempo, pero hasta ahora ninguno de sus líderes la había expresado públicamente. Lo hizo ayer el portavoz del PNV en el Congreso. Aitor Esteban aseguró que acordando el contenido solo con la coalición independentista «se puede llevar a cabo algo aquí (en el Parlamento vasco), pero no en Madrid».

Los movimientos jeltzales son sutiles, pero el objetivo es claro. «Buscar un acuerdo lo más plural posible» para que «no se pongan pegas en Madrid», resumió Esteban en una entrevista concedida a Europa Press. Una situación que ahora mismo está lejos de materializarse pese a los llamamientos que han hecho recientemente el propio lehendakari y su equipo para que todos los partidos vascos hagan «cesiones». «Nuestra voluntad es absoluta, no hay nada inamovible ni hay que ser dogmáticos», insistió ayer el portavoz nacionalista en el Congreso.

El PNV necesita modular el mensaje y tender puentes después de que la ponencia de Autogobierno constituida en el Parlamento para actualizar el Estatuto cerrara a mediados de julio la fase de negociación con un amargo resultado: jeltzales y EH Bildu sumaron sus votos para aprobar un borrador de la nueva Carta en el que, entre otros, se identifica a «Euskal Herria» como sujeto político, se apuesta por una relación «de igual a igual» con el Estado, se instaura el derecho a decidir y a un Poder Judicial propio. Elkarrekin Podemos, PSE y PP rechazan el plan que está sobre la mesa porque excede el marco Constitucional y, por lo tanto, lo consideran inviable.

Tras mes y medio de parón, la ponencia tiene una nueva cita a comienzos de septiembre. En principio, los partidos ratificarán sus posturas y anunciarán el nombre de los expertos elegidos -uno por cada fuerza- para la complicada empresa de articular el borrador. Un proceso que se va a alargar cerca de un año, permitiendo a los partidos no retomar el asunto del Estatuto hasta después de las elecciones municipales y forales de la próxima primavera. Un alivio vista la necesidad de acercar posturas.

Pese a que en principio aún hay margen, el PNV ha empezado ya a hacer guiños. Los intercala con otras declaraciones tajantes -«la reforma del Estatuto avanzará con ellos o sin ellos», dijo Andoni Ortuzar a finales de julio- y advertencias de que no aceptará «vetos», pero ya busca abiertamente el anhelado pacto transversal que incluya a algún partido constitucionalista. «Si socialistas y podemitas necesitan un trayecto con menos desnivel, que nos digan qué camino les gustaría», dijo el propio Ortuzar el día de San Ignacio.

«Queremos llegar a un acuerdo; si no puede ser habrá otro momento», dice Esteban Pacto complicado

«Por mí, declaraba la independencia mañana, pero vivo el momento social que vivo», confiesa Relación con el Estado

Contacto con Pedro Sánchez

Esteban insistió ayer en esa senda. A su manera. «Esto es más complicado de lo que parece. Por mi declaraba la independencia mañana por la mañana y me quedaba más a gusto...», sugirió. «Es lo que me apetecería y ya está, pero vivo en el momento social que vivo, con las mayorías que vivo, y a las que un demócrata debe guardar todo el respeto», añadió. El portavoz nacionalista en Madrid aseguró que, pese lo aprobado hasta ahora en la ponencia, «no hay preceptos escritos» sino simplemente un texto base «sobre el que trabajar». Una voluntad de pacto que, según confirmó Esteban, la cúpula del PNV ha trasladado directamente al presidente del Gobierno, una información que adelantó EL CORREO a mediados del mes pasado. Y si el pacto transversal no fuera posible, el portavoz nacionalista en la Cámara baja dejó entrever que la reforma del Estatuto podría paralizarse. «Queremos llegar a un acuerdo; si no puede ser, habrá otro momento», dijo.

Consultados sobre estas declaraciones de Aitor Esteban, portavoces del PNV insistieron ayer en la voluntad que el partido nacionalista tiene por buscar nuevos socios para reformar el Estatuto, y rechazaron que su reforma pueda posponerse. «Actualmente no manejamos ese escenario, no hay nada decidido al respecto. Si llegara ese momento se tomaría una decisión, pero no ahora, hay aún mucho tiempo para negociar», señalaron las mismas fuentes.