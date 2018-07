El PP acusa a los gobiernos central y vasco de «traicionar» a las Fuerzas de Seguridad Amaya Fernández. / E. C. Considera que la ley de abusos policiales avala la «teoría del conflicto» DAVID GUADILLA Miércoles, 25 julio 2018, 14:04

El PP vasco ha mostrado hoy su rechazo explícito al acuerdo alcanzado el pasado lunes por los gobiernos central y vasco para desbloquear la ley de abusos policiales. La secretaria general de los populares vascos, Amaya Fernández, ha considerado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha traicionado a las Fuerzas de Seguridad del Estado» al pactar la retirada del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la normativa aprobada por el Parlamento vasco en 2016 con los votos a favor del PNV y PSE.

Precisamente, una de las claves del acuerdo alcanzado entre Madrid y Vitoria es que la ley se remitirá de nuevo a la Cámara autonómica para introducir algunos retoques que los socialistas consideran importantes para que el nuevo texto no tenga ningún reparo jurídico. En su gran mayoría, son modificaciones léxicas. «Es una operación de maquillaje», ha insistido Fernández. A su juicio, esta ley permitirá al PNV construir un relato al margen del Poder Judicial, algo poco esperanzador teniendo en cuenta iniciativas del Gobierno del PNV y PSE como el informe que atribuyó innumerables casos de tortura a la Guardia Civil y a la Ertzaintza. Según la líder del PP, «el PSOE está poniendo alfombra roja a la teoría del conflicto». En todo caso, Fernández ha querido dejar claro su «frontal oposición y condena» ante cualquier tipo de vulneración de los derecho humanos, «más aún si esta es perpetrada por un funcionario público». «La memoria pública debe construirse y no puede haber espacios de oscuridad o silencio, pero eso no puede hacerse sin garantías», ha zanjado.