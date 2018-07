El PSE acusa al PNV de dar la espalda a la «pluralidad» vasca en las bases soberanistas del Estatuto La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, y el portavoz parlamentario y miembro de la ponencia José Antonio Pastor han presentado en Bilbao el texto socialista. / Luis Ángel Gómez «Apelar solo a la mayoría deja sin garantías cualquier procedimiento en adelante», avisa Idoia Mendia OLATZ BARRIUSO Jueves, 5 julio 2018, 19:13

El PSE dará la batalla para preservar la «pluralidad» vasca de sentimientos e identidades frente a cualquier otra consideración en el nuevo Estatuto vasco, un texto que debe alumbrarse en la ponencia de Autogobierno que concluye estos días la primera fase de sus trabajos con unas bases acordadas solo por PNV y EH Bildu en clave netamente soberanista. Ante la constatación de que los peneuvistas, socios en el Gobierno de Vitoria, y la izquierda abertzale han dado prioridad a la «síntesis nacionalista» frente a los «consensos amplios» y la intención inicial de profundizar en la «cohesión social» de Euskadi, los socialistas vascos han registrado esta mañana en la Cámara vasca un voto particular que esperan sea tenido en cuenta por el grupo de expertos que a partir de septiembre se encargará de redactar el texto articulado de la reforma.

La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, y el portavoz parlamentario y miembro de la ponencia José Antonio Pastor han presentado en Bilbao el texto socialista, que se centra en advertir de que no se puede dar la espalda a la pluralidad vasca, como a su juicio se hace en las bases pactadas por las dos fuerzas nacionalistas, y sustituir las «normas pactadas» entre todos por la voluntad de una mayoría. «Apelar solo a la mayoría deja sin garantías cualquier procedimiento en adelante», ha advertido la líder de los socialistas vascos, que ha insistido en que su tarea prioritaria será preservar la visión de la política vasca como «un lugar donde cabemos todos», al margen de ideologías y sentimientos de pertenencia. «La ciudadanía vasca no quiere ir a un escenario de ruptura como en Cataluña», ha recalcado Mendia, que ha insistido en que el respeto a la pluralidad es una «cuestión nuclear en cualquier pacto de convivencia» y ha recordado que es un valor, con el que ETA intentó acabar, que es preciso proteger por encima de todo.

Para el PSE, la distinción entre el principio democrático y el principio de legalidad que hacen los nacionalistas en las bases acordadas por el órgano parlamentario –«dando prioridad sin matices a la voluntad mayoritaria con independencia de lo que establezcan las reglas pactadas», han denunciado– supone «socavar los cimientos del Estado democrático y de Derecho» al consolidar el derecho a decidir como principio básico del nuevo Estatuto. Y no lo hacen solo en el Preámbulo, ha advertido Mendia, sino también en el Título Preliminar, ya con pleno valor normativo. El voto particular del PSE se centra en esos dos capítulos, con la convicción de que todos los demás se desarrollan bajo su prisma y que son los que condicionan la visión únicamente nacionalista del texto completo. También creen los socialistas que no solo se «rebasa la legalidad», es que «se nos plantea que aprobemos un texto en el que los vascos le decimos al resto de los españoles que se nos ha ocurrido que España pasa a ser un país confederal».

Pero, además, los socialistas vascos observan otra idea «absolutamente peligrosa» en los contenidos consensuados entre PNV y EH Bildu, la diferenciación que se hace entre ciudadanía y nacionalidad vasca. «Se nos anuncia que va a haber ciudadanos de primera y de segunda», ha denunciado Mendia, que ha comparado esa categorización con la célebre frase de Xabier Arzalluz cuando comparó a los españoles en Euskadi con los «alemanes en Mallorca». «Hoy no se nos dice, pero alguien ya lo explicó en un pasado no lejano: quienes no adquieran la nacionalidad vasca serán tratados como alemanes en Mallorca, con derechos sociales pero derechos políticos limitados», ha recordado. «Es inadmisible», ha insistido.

En todo caso, Mendia ha confiado en que la ponencia aún esté a tiempo de corregir el rumbo porque esta es solo «una etapa más» de las que aún quedan por agotarse. «Es posible, lo creemos, un nuevo Estatuto que no sea de nacionalistas o de no nacionalistas, sino de todos», ha subrayado Mendia, que se ha mostrado convencida de que las discrepancias no afectarán al acuerdo de gobierno PNV-PSE, en el que se acordó la posibilidad de defender planteamientos diferentes en materia de autogobierno.