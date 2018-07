Acuerdos o pago de favores

La secretaria general del PP vasco arremetió el miércoles contra el acuerdo anunciado entre los gobiernos español y vasco sobre la retirada de unos recursos de inconstitucionalidad presentados en su día por el Gobierno Rajoy contra las Cuentas vascas y la ley de víctimas por abusos policiales. La dirigente popular define el acuerdo como un acto de «devolución de favores» al PNV por su apoyo en la moción de censura. Acusó a ambos ejecutivos de «traicionar a las Fuerzas de Seguridad» y a Sánchez de «renunciar a que se construya una memoria veraz y digna» por haber aceptado la retirada del recurso sobre la ley de abusos policiales. Sepa el lector que dicha ley fue aprobada con los votos del PNV y PSE y tiene como antecedente de obligado recordatorio el decreto de junio de 2012, firmado por el exlehendakari Patxi López y la entonces consejera de Justicia, Idoia Mendia. Un decreto valiente, que permitió desarrollar una experiencia valiosa, que después sirvió para elaborar una mejor ley.

Son manifestaciones graves, que reflejan la radicalización, aún mayor, del PP tras la pérdida del Gobierno. Una situación todavía no digerida racionalmente. Les convendría actuar con una mínima prudencia, sin olvidarse de los actos propios. Desgraciadamente tanto el PP como el PSOE, cada uno en su tiempo, han accedido a desbloquear algunas cuestiones vinculadas al autogobierno vasco, recurridas al TC, cuando debido a su situación de mayoría no suficiente en el Congreso precisaban de los votos de los diputados jeltzales. Así ha sido en la negociación del Concierto, en las distintas liquidaciones del Cupo y en los acuerdos alcanzados para la retirada de recursos ante el Constitucional. Es lógico y razonable que existan discrepancias que expliquen el desencuentro y hasta el estancamiento temporal. Sin embargo, no es razonable que un poder público convierta el desencuentro en una inercia, en una estrategia que puede ser revisada siempre y cuando quienes representan institucionalmente ese poder tengan 'necesidad'.

La experiencia vivida en estas tres últimas décadas en lo que respecta a la reconducción de conflictos entre el Estado y la Comunidad Autónoma Vasca nos enseña que existe por parte del poder central una actitud instrumental del propio conflicto. Es decir, lo que inicialmente se presenta como un litigio de orden constitucional se convierte, en una desavenencia menor susceptible de ser tratada y negociada, en un ejercicio de flexibilidad y sentido común, a cambio de que se les presten los votos en el Congreso. Para quienes así entienden la Constitución, los acuerdos alcanzados no son la expresión de espacios compartidos que sirven o pueden servir para ir dando cuerpo al objetivo de la integración de la pluralidad nacional en el marco constitucional, sino el resultado de la política entendida como un diálogo para el 'cambio de cromos' o como 'devolución de favores'. No sé si la dirigente del PP que ha tildado estos acuerdos como lo ha hecho recordará lo que hizo el Gobierno de Rajoy con la renegociación del Concierto, la liquidación del Cupo, los acuerdos para la retirada de recursos ante el TC, entre ellos uno tan importante que afectaba a la Ley Municipal. Todo ello habría que entenderlo, según esta dirigente, como un pago de favores al PNV por haber votado a favor de las Cuentas del Estado presentadas por Rajoy para 2017.