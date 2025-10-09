El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Manuel Albares saluda este miércoles a Emmanuel Macron durante la cumbre de París. AFP

El acuerdo para la paz en Gaza no relaja la tensión entre Israel y España

Díaz matiza y se une a Sánchez en celebrar las conversaciones entre Tel Aviv y Hamás mientras Podemos pide «mantener la presión»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:54

El principio de acuerdo alcanzado este miércoles entre Israel y Hamás para la paz en Gaza no ha aflojado la tensión diplomática que ... separa a Tel Aviv y Madrid desde el reconocimiento del Estado Palestino por parte del Gobierno de España en mayo del año pasado. Tras calificar de «inhumana» la elección el martes, cuando se cumplía el segundo aniversario de los atentados del 7 de octubre de 2023, como fecha para votar el embargo de armas al Estado hebreo –finalmente se aprobó un día más tarde–, el ministro de Exteriores delEstado hebreo, Gideon Saar, cargó contra la presencia de Pedro Sánchez en la cumbre organizada este miércoles por el presidente francés, Emmanuel Macron, en París. «La presencia de gobiernos hostiles como el de Sánchez es indignante», zanjó.

