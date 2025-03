«Cualquier acuerdo con Bildu debería pasar por aumentar la recaudación»

Nerea Kortajarena (San Sebastián, 1974) es la mano derecha -aunque se sienta a su izquierda- de Pello Otxandiano en un Parlamento vasco en el que, ... empatados a 27 escaños, por primera vez EH Bildu mira de tú a tú al PNV. La portavoz del grupo soberanista aleja en esta entrevista la ya de por sí remota opción de acordar la reforma fiscal, «un mero maquillaje que además supone una merma en la recaudación». En cambio, sí vislumbra un entendimiento con jeltzales y socialistas para cambiar el Estatuto con el reconocimiento nacional de Euskadi como «elemento fuerte».

- ¿Por qué EH Bildu se desmarcó de la reforma fiscal y luego se ha querido reenganchar? ¿Está más en aparecer como actor central en la política de alianzas?

- Ya en octubre hicimos un emplazamiento al diálogo para atender los retos ante un contexto de gran inestabilidad económica, pero PNV y PSE-EE lo rechazaron de malas formas. Si se hubiese atendido ese planteamiento, estaríamos en otro escenario e incluso podríamos estar hablando de un acuerdo para una reforma fiscal en profundidad.

- ¿La disposición al diálogo es real? Parece que no comparten nada de la propuesta.

- Nuestra disposición es absoluta para hablar sobre cómo vamos a garantizar el bienestar y qué modelo social y económico necesitamos. Pero el planteamiento que hay sobre la mesa es básicamente un listado de deducciones más efectistas que efectivas y se está haciendo un ejercicio de populismo fiscal sin diálogo.

- ¿Presentar una enmienda a la totalidad es un paso propicio para entablar un diálogo?

- Lo que hemos querido evidenciar es que lo planteado no es una reforma fiscal, sino un mero maquillaje. Además supone una merma en la recaudación, algo que dificultaría la forma de abordar los desafíos.

- ¿Un eventual acuerdo con EH Bildu debería implicar obligatoriamente un aumento en la recaudación?

- Estamos en un momento en el que necesitamos un sector público fuerte, que garantice los servicios públicos pero que también acompañe al sector económico e industrial para las grandes transiciones que se están dando. Todo eso, claro, pasa por aumentar nuestra recaudación, así que efectivamente un acuerdo con EH Bildu debería pasar por reforzar esa capacidad.

- ¿Sería más fácil entenderse con el PSE-EE que con el PNV?

- Nosotros seguramente tenemos unas posiciones en las que nos podríamos encontrar con el PSE-EE y estamos más alejados del PNV. Pero aquí lo que hay que dilucidar es cuál es el planteamiento de la coalición, porque el PNV mira a un lado y el PSE-EE al otro.

- ¿Las 'autoenmiendas' presentadas por PNV y PSE-EE facilitan un acercamiento?

- A lo que ayudan es a comprender mejor lo que ha ocurrido: que el planteamiento inicial carecía de solidez y que la prórroga solicitada era un atajo para intentar solventar las desavenencias.

- ¿EH Bildu pone precios distintos para votar 'sí' o abstenerse?

- Bueno, no me voy a aventurar en futuribles cuando ni siquiera hemos tenido la posibilidad de hablar de cuestiones esenciales.

- Por cierto, ¿en qué ha quedado su propuesta de la Hacienda única?

- Lo que planteamos fue que es deseable que haya una reflexión para modernizar y actualizar nuestra institucionalidad y, sobre todo, para armonizar los diferentes sistemas fiscales.

- Otxandiano cuestionó que haya tres haciendas y después no ha sido tan contundente. ¿Se lanzó a una piscina sin agua?

- Es una reflexión que planteó en el marco de una conversación. Lo que decimos es que hay que abrir el debate sobre cómo armonizar y cómo hacer más moderno nuestro sistema tributario.

- Lo de armonizar ya se está haciendo con la reforma. Ese debate está más que abierto.

- Bueno, se armoniza muy relativamente porque hay diferencias entre territorios. Y ahora las tres diputaciones están gobernadas por los mismos partidos, pero podrían darse situaciones en las que no.

- ¿Será ésta al fin la legislatura del acuerdo para reformar el Estatuto?

- Desde luego hay una ventana de oportunidad y creo que PNV y EH Bildu coincidimos en que no deberíamos dejarla pasar.

- Parece que PNV, EH Bildu e incluso PSE-EE han encontrado en el reconocimiento nacional un mínimo común denominador. ¿Está cerca el pacto?

- Habrá que ver cómo se dan las conversaciones, pero sí parece que el reconocimiento de nuestra condición nacional puede ser un elemento fuerte sobre el que articular el acuerdo. Nos alegramos de que Andueza lo haya admitido.

- ¿Y a cambio los partidos abertzales van a aparcar el derecho de autodeterminación?

- No se trata de aparcar nada. Nosotros siempre hemos dicho que es central el reconocimiento nacional, con todo el despliegue de derechos que eso supone.

Relaciones con el PNV

- Siendo claros: ¿el derecho de autodeterminación debe estar sí o sí en un eventual pacto?

- Sobre esta cuestión se han dado ya infinidad de titulares, todos hemos mostrado cuáles son nuestras posiciones y ahora, más que dar titulares, toca trabajar, dialogar y ser conscientes del momento que vivimos.

- ¿EH Bildu daría en esta entrevista los mismos titulares que hace diez años?

- No sé cuál sería el titular hace diez años. Nosotros somos un partido independentista, lo hemos sido siempre y no lo escondemos.

- En este asunto, ¿temen que la llegada de Aitor Esteban a la presidencia del PNV invalide las conversaciones ya avanzadas con Andoni Ortuzar?

- No he tenido contacto con Aitor Esteban, no lo conozco personalmente, pero espero que no cambie nada porque las cuestiones que tenemos entre manos son de calado.

- ¿Cómo interpreta lo ocurrido el pasado sábado, cuando la madre de Jorge Díez emplazó a los representantes de EH Bildu a que abandonaran el homenaje?

- Nosotros estamos siempre donde tenemos que estar, participamos en todos los actos de reconocimiento y reparación de todas las víctimas. Creo que somos los únicos en hacerlo. Y en ese sentido, desde el respeto y la empatía, cuando una víctima directa nos pide que nos marchemos, pues nos marchamos.

- ¿El pasado sigue lastrando el presente y el futuro de la izquierda abertzale?

- EH Bildu tiene un compromiso absoluto con el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas y con la construcción de un futuro en condiciones de convivencia democrática. Eso es incuestionable y diría que también la ciudadanía lo reconoce.