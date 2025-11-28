El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Elke Büdenbender junto a su marido, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, y el lehendakari Imanol Pradales, en las escalinatas de Ajuria Enea.

Elke Büdenbender junto a su marido, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, y el lehendakari Imanol Pradales, en las escalinatas de Ajuria Enea. Rafa Gutiérrez

Un acto histórico para recordar a las víctimas del bombardeo de Gernika

El Rey, el presidente alemán y el lehendakari homenajean a los fallecidos en 1937 en el cementerio de la villa foral

David Guadilla

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:49

En un acto inédito, marcado por un profundo peso histórico y que busca escenificar la convivencia y la memoria frente a la barbarie, Felipe VI, ... Frank-Walter Steinmeier e Imanol Pradales han recordado unidos este viernes a todos aquellos que murieron a consecuencia del bombardeo fascista que sufrió Gernika en 1937. Y lo han hecho justo donde yacen muchos de ellos, en el cementerio de Zallo de la villa foral, muy cerca de donde cayeron las bombas. En silencio, con sobriedad y mientras resonaban las campanas.

