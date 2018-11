La ley de abusos policiales vuelve al Parlamento con el rechazo de EH Bildu y el PP El parlamentario del PP, Carmelo Barrio, durante su comparecencia esta mañana en el Parlamento vasco. / Blanca Saenz de Castillo La normativa retoma su recorrido legislativo tras la retirada del recurso ante el Constitucional DAVID GUADILLA Jueves, 15 noviembre 2018, 12:19

Con el rechazo explícito del PP y las duras críticas de EH Bildu, la ley de abusos policiales ha reiniciado hoy su tortuoso camino en el Parlamento vasco. Aprobada en el verano de 2016, en el ocaso de la pasada legislatura, la normativa fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional y nunca ha entrado en vigor. Salió del limbo jurídico con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y el acuerdo alcanzado entre los ejecutivos central y vasco para la retirada de la denuncia. Un pacto que ha devuelto la ley a la Cámara vasca después de que el PNV aceptase incluir unas modificaciones planteadas por el PSE para garantizar su «seguridad jurídica». Lo que se decidía hoy en el Parlamento era si se iniciaba de nuevo el trámite legislativo para que en los próximos meses se apruebe el texto definitivo. Y, como se esperaba, así ha sido. Pero el debate ha evidenciado que el recorrido de dicha ley sigue siendo muy complejo.

Los populares han sido los únicos en votar en contra de su tramitación. Sus objeciones son conocidas desde que la ley llegó al Parlamento hace dos años. A su juicio, se trata de un proyecto «mal hecho», que «invade la jurisdicción penal» y busca «desacreditar» a los cuerpos policiales. «No cuestionamos el resarcimiento de estas víctimas ni que sean indeminizadas», ha afirmado Carmelo Barrio, pero la ley pactada por el PNV y el PSE es un buen ejemplo de cómo «una idea loable puede convertirse en algo perverso».

El parlamentario del PP ha reconocido que su discurso ha sido una «enmienda a la totalidad» al proyecto presentado por los partidos que componen el Gobierno vasco y ha subrayado que las modificaciones incorporadas al texto original no sirven para eliminar las «dudas» ni su carácter «inconstitucional». En este sentido, ha recordado que un buen número de colectivos de víctimas y sindicatos policiales están en contra.

La futura ley busca resarcir a las víctimas de abusos policiales cometidos entre 1978 y 1999. Las anteriores están cubiertas gracias a un decreto aprobado en 2012 con Idoia Mendia como consejera de Justicia. Y ha sido la actual líder del PSE la que se ha esforzado en destacar las bondades del proyecto y en destacar que con este tipo de medidas se «fortalece» el Estado de Derecho. Mendia ha recalcado que las críticas a la futura ley no están justificadas y que no se trata de hacer una Justicia pararela. De hecho, ha asegurado que la redacción de la normativa «excluye cualquier denuncia que no haya prescrito» en el ámbito de la Justicia. Además, ha insistido en que las modificaciones incorporadas salvan cualquier peligro de inconstitucionalidad y que no pretende «equiparar» las diferentes violencias que ha sufrido Euskadi.

En una línea similar se ha expresado Iñigo Iturrate (PNV). El representante jeltzale ha destacado que no se invaden competencias judiciales y que los cambios añadidos «no merman el compromiso» con las víctimas de los abusos policiales. Sin mencionarlo en ningún momento, el mensaje iba dirigido a EH Bildu. La coalición soberanista fue vital para que la ley fuera aprobada en 2016. Pero ahora su visión es mucho más crítica al considerar que las variaciones realizadas limitan su alcance. En su intervención, Julen Arzuaga ha sido muy duro. La ha definido como «ley menguante», ha asegurado que demuestra que a las de abusos policiales se les da «menos apoyo que al resto de víctimas», en alusión a las de ETA, y que además termina por proteger a los «torturadores». EH Bildu se ha abstenido en la votación.

Con la posición crítica de la coalición soberanista y a la espera de lo que suceda en el plazo de enmiendas, el futuro de la ley queda en manos de Elkarrekin Podemos. Pili Zabala ha reconocido que le gustaría un texto más «ambicioso» y que en los próximos meses espera que sea mejorado. Pero en tono positivo ha reconocido que la normativa es una «pequeña conquista» y que es necesaria para las víctimas de abusos policiales.