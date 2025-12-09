Alba García, elegida hace un año como líder de Sumar Mugimendua, posa en la Gran Vía de Bilbao.

Acaba de cumplir Alba García (Bilbao, 1988) justo un año al frente de Sumar Mugimendua, la marca en Euskadi de la formación que tiene a la vicepresidenta Yolanda Díaz como principal referente. Y la efeméride llegó con una noticia «positiva» gracias al Sociómetro, que le mantiene su escaño por Álava en el Parlamento vasco. Una base sobre la que poder construir un futuro que pasa por «ampliar y ensanchar todo lo que se pueda el espacio político».

– Podemos ya ha dicho que quiere abrirse a pactos.

– En esto voy a ser clara. La gente está harta de que en la izquierda haya una escenificación constante de 'La vida de Brian'. Hay que tener claro cuál es el objetivo, a quién tenemos enfrente y que sin un frente amplio no nos va a ir bien. En ese sentido, de aquí en adelante queremos construir alianzas y un frente amplio de izquierda transformador en Euskadi.

– Así que tiende la mano a Podemos.

– Claro. Y creo que hay opción de llegar a acuerdos.

– ¿Ve a EH Bildu como un aliado o como un adversario?

– Somos dos proyectos políticos muy distintos. Nosotras no compartimos, por ejemplo, su modelo de educación pública, ni el de política lingüística, que a mí personalmente me preocupa, ni el de relación con el Estado. ¿Podemos llegar a acuerdos puntuales, como el que se escenificó hace poco en el Parlamento vasco con PSE y EH Bildu? Sí, pero insisto, somos dos proyectos políticos distintos.

– Ese pacto al que se refiere, en torno al centro de refugiados de Arana, evidenció una mayoría de izquierdas en el Parlamento. ¿Puede ser el inicio de algo más relevante?

– Esta pregunta es más para Eneko Andueza que para mí. El PSE tiene que repensar las diferencias que tiene con su socio de gobierno y cuánto le eclipsa.

– ¿El PSE es...?

– Yo al PSE en Euskadi no le distingo del PNV. Hay una simbiosis importante. El PSE está muy cómodo siendo la muleta del PNV y tiene que pensar qué sapos está dispuesto a tragar por permanecer en el gobierno.

– ¿Por qué rechazan el proyecto de Presupuestos de 2026?

– Porque es más un ejercicio de marketing que una apuesta ambiciosa. No hay cambios de fondo que piensen en la Euskadi que queremos construir, sino en sostener la Euskadi que ya hay. Ni genera ideas ni plantea apuestas ambiciosas. Si le digo la verdad, creo que nunca tuvieron una intención real de buscar un acuerdo.

– ¿Entiende la bronca política entre el Gobierno y el Rectorado de la UPV/EHU?

– Que yo entre en este tema no aporta valor. Prefiero poner el foco en que la universidad pública está infrafinanciada y el futuro de Euskadi nos va en ello. Y el Gobierno vasco tiene que tomarse en serio este tema, empezando por hacer algún gesto, como una partida extra en las Cuentas.

– La principal preocupación de los vascos es la vivienda. ¿Le convencen las últimas iniciativas del Gobierno vasco?

– No va en la buena dirección. Lo digo desde la preocupación incluso personal como alguien que vive de alquiler en Bilbao. Hasta que este Gobierno no entienda que la vivienda no puede seguir siendo un bien de mercado y, por lo tanto, haga política para evitarlo, no va a cambiar nada y esto va a ser la jungla.

– ¿Está Sumar involucrado en las «negociaciones discretas» sobre el nuevo estatuto?

– No. Esta cuestión la están guisando entre tres y ya es hora de acabar con esa opacidad y que el proceso sea transparente y se abra a la sociedad. Nadie sabe de qué están hablando. Nos han excluido a nosotras y a toda Euskadi y eso no es lo adecuado.

– ¿Que la Ertzaintza revele la procedencia de los detenidos es una medida de transparencia o una iniciativa racista?

– Es una aberración que no es casual. Tiene intencionalidad política. Que tú des el dato de procedencia de un detenido genera causalidad en el imaginario colectivo. Estás diciendo que alguien delinque porque viene, por ejemplo, de Marruecos. Y esto es falso y peligrosísimo.

– ¿Así que debería rectificar?

– Es que es una irresponsabilidad que da alas a la extrema derecha para que siga pidiendo burradas. Entiendo que el PNV ha tomado esta decisión con alguna encuesta en la mano. Ya venía haciendo declaraciones preocupantes sobre la migración y su relación con la delincuencia. Pero ésta es la gota que colma el vaso.

– Eso que decían compañeras suyas de que el PNV era un partido progresista...

– No lo es. Eso se dijo en un escenario y un contexto político muy diferentes. El PNV no me parece un partido progresista pero sí es democrático y no lo puedo comparar con lo que está haciendo el PP o Vox.

– ¿Puede garantizar que, si es por Sumar, las transferencias pendientes llegarán este mes?

– En esto somos meridianamente claras. No hay un escenario mejor que con Sumar en el Gobierno para completar el Estatuto. Hemos puesto facilidades y vamos a remar siempre a favor.

– ¿Hasta cuándo va a poder aguantar Sumar los casos de corrupción que rodean a Sánchez?

– Hemos sido tajantes con la corrupción, que es algo gravísimo. Ya exigimos al presidente una serie de medidas en materia de transparencia y entendemos que el PSOE hizo su parte y de momento no hay ningún indicio de financiación irregular del partido. Aquí hay que ser prudentes y esperar.

– ¿Esas noticias sobre corrupción afectarán a la credibilidad de Sumar ante el electorado?

– Estoy muy tranquila. Nosotras nunca hemos tenido un caso de corrupción. Esta es una cuestión del PSOE y nuestros votantes saben muy bien quiénes somos.

– ¿Ve elecciones cerca?

– El Gobierno progresista de PSOE y Sumar ha tenido muy claro desde el principio que el escenario de juego es muy complejo. Pero no ahora, que Junts cada dos días hace un 'acting'. Desde el principio. Complejo, pero no imposible. De ahí que tengas que hablar, dialogar y acordar con muchas partes muy distintas. De esto va la política. Pero en ningún caso creo que tratemos a Junts como a un niño mimado al que le permitimos todo para mantenernos.

– ¿Cómo ve la opción de una alianza de las izquierdas con Compromís y EH Bildu, y liderada por Gabriel Rufián?

– (Risas) Es un brindis al sol. No es muy serio. Nosotras ya conseguimos ese frente amplio de izquierdas con más de 15 fuerzas políticas presentándonos juntas a las elecciones del 3-J.