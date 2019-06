El PNV abre el proceso para cerrar un pacto global con el PSE en Euskadi Reciente reunión del Euzkadi buru batzar para valorar los resultados electorales. / Fernando Gómez A la espera de la escenificación de la entente, ambas fuerzas perfilan un acuerdo similar al de 2015 que comprometa#a todos los candidatos OLATZ BARRIUSO Lunes, 3 junio 2019, 23:33

El PNV dio luz verde ayer a explorar -y cerrar- un acuerdo global con el PSE en diputaciones y ayuntamientos, una fórmula que estaba cantada desde que las urnas reforzaron el pasado 26 de mayo la posición de ambas formaciones, socios ya en la gran mayoría de las instituciones vascas, incluido el Gobierno de Vitoria. A pesar de los marcajes y polémicas que se han sucedido en la semana transcurrida desde los comicios, el EBB tenía interiorizado, igual que los socialistas, que no existe alternativa real a una entente que ha funcionado sin sobresaltos la pasada legislatura, salvo en los casos de Irún y Barakaldo. Es más, fuentes del EBB informaron tras su reunión de ayer que ni siquiera se reunirán con EH Bildu y Podemos, a quienes reprochan su voluntad «decidida y obsesiva» de desalojar al PNV en todos los ayuntamientos donde les den los números, una actitud que la dirección peneuvista dijo «lamentar profundamente».

Los contactos preliminares que ya han mantenido jeltzales y socialistas, según otras fuentes no oficiales, apuntan hacia una reedición de un acuerdo «muy similar» al que ambos suscribieron en 2015, que fue la antesala de su coalición en el Ejecutivo vasco. A la espera de los posibles «matices» que se puedan introducir en aquella redacción, los firmantes se comprometían entonces, y es de esperar que se comprometan ahora, a favorecer la elección de todos los alcaldes allí donde uno u otro sean la fuerza más votada, renunciando el segundo a presentar su candidatura.

Ni siquiera se reunirán#con EH Bildu y Podemos y lamentan su voluntad «obsesiva» de desalojarles

Esa cláusula implicaría que el PNV renuncie, por ejemplo, a pelear por la Alcaldía de Irún, donde volvió a ganar el socialista José Antonio Santano, enfrentado al jeltzale Xabier Iridoy desde su destitución como delegado de Urbanismo la legislatura pasada. Pese a que Iridoy ha anunciado un paso al frente, el propio EBB ha lanzado este fin de semana un mensaje diáfano de consumo interno a través del burukide Koldo Mediavilla, máximo responsable del área institucional. El dirigente jeltzale ha precisado que cualquier acuerdo de carácter general que se alcance «vinculará» a todo el partido, habida cuenta de que la política de alianzas es competencia directa del EBB. «Irún, al igual que Basauri, Getxo o Zaramaga son organizaciones municipales del PNV que se deben a una disciplina», advirtió en el diario 'Deia'.

Turbulencias

Precisamente, esas turbulencias hacían prever problemas a la hora de materializar el acuerdo, pero, una vez acotado el marco general, no parece que vaya a haber demasiados obstáculos para rubricar un documento que hace cuatro años se firmó 'in extremis', la víspera de la constitución de los ayuntamientos. La previsión pasa por una próxima reunión de las cúpulas jeltzale y socialista y la posterior escenificación de su nuevo apretón de manos, que se producirá a pesar del malestar de ambas ejecutivas por el afán de marcar territorio del socio. La propia Idoia Mendia avisó a los jeltzales de que si ponían palos en las ruedas en Irún ellos podrían hacer lo propio en Vitoria y lamentó, en una entrevista en este periódico, la falta de «humildad» del PNV.

La apostilla no ha sentado bien en Sabin Etxea, que también ve con disgusto cómo Ferraz se apresta a abortar los intentos de María Chivite por formar gobierno en Navarra con la coalición de la que allí forman parte, una fórmula que exige de la obligada complicidad de EH Bildu. No obstante, aunque sospechan que Pedro Sánchez sigue guardándose en la manga la carta de Cs, esas variables no interferirán en el acuerdo con los socialistas. Es más, por si había dudas -el propio Joseba Egibar las suscitó- el EBB indicó ayer que deposita «plenamente su confianza» en el Napar buru batzar y en Geroa Bai para desarrollar con autonomía las negociaciones en la comunidad foral. Queda por ver si el compromiso abarca a los siete consistorios donde la suma PNV-PSE arrebataría la Alcaldía al más votado -algo que sí sucedió en 2015 y que daría Pasaia y Andoain a los socialistas- y cómo se cierra la entente en las diputaciones. La previsión es que se firmen acuerdos de coalición en los tres territorios.