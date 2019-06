UPN se abre a negociar la investidura de Sánchez a cambio del apoyo socialista en Navarra 00:16 El Rey, con el líder de UPN, Javier Esparza. / EP Los dos escaños de los regionalistas navarros son claves para que el PSOE no dependa de ERC en el Congreso ADOLFO LORENTE Miércoles, 5 junio 2019, 15:21

Era uno de los grandes temores mostrados en privado por dirigentes nacionalistas. Ojo con los dos escaños que Unión del Pueblo Navarro tiene en Madrid que son demasiado jugosos en un escenario en el que cada voto vale oro... Temido y hecho. El líder de UPN, Javier Esparza, tras reunirse con el Rey en la ronda de consultas, ha mostrado su disposición a negociar un acuerdo político con el PSOE para «evitar que España dependa de los independentistas». Un pacto sencillo. Tú me apoyas a mí y yo a ti. Yo te doy mis dos escaños en el Congreso para no depender de Esquerra Republicana y tú no aceptas la abstención de EH Bildu para que la socialista María Chivite se convierta en la próxima presidenta navarra. De esta forma, Esparza, el candidato más votado el 26-M por la coalición Navarra Suma (UPN, PP y Cs) se convertiría en el presidente. No hay que olvidar que la mayoría absoluta en el Congreso es de 176 y Sánchez tiene atados, sobre el papel, 175, entre ellos los 6 del PNV. Aquí es donde entraría en juego UPN, cuyos dos escaños se han revalorizado sobremanera.

«Estamos abiertos a explorar posibles acuerdos que permitan que el independentismo no mande en España, que no decida el futuro de España. Igual que creemos que no es bueno que los independentistas decidan sobre el futuro de Navarra, también creemos que no es bueno para España que los independentistas decidan sobre el futuro del proyecto común«, ha recalcado el líder de UPN tras su entrevista con Felipe VI.

Sus palabras supusieron un auténtico terremeto al confirmar un escenario que estos últimos días no pasaba de hipótesis de barra de bar. Cuestionado para aclarar lo manifestado, eludió entrar en detalles. «Quiero decir lo que he dicho, que estamos abiertos a analizar posibles acuerdos que consigan que los independentistas no tengan la llave y no decidan la política de España ni el futuro de los españoles, ni más ni menos«, ha zanjado antes de subrayar que «lo que es malo para Navarra», que su gobernabilidad dependa de los separatistas, «también es lo es para el resto de España». Lo que está haciendo UPN, ha apostillado, es trasladar un mensaje de «coherencia».