El abogado de Puigdemont tilda de «pato cojo» a Sánchez y ve un «escenario ideal» en que el PP pudiera gobernar sin Vox

No es Carles Puigdemont, pero ejerce como una prolongación de él. Gonzalo Boye, el abogado que ha estado al lado del expresidente catalán en los ... casi ocho años que lleva fugado en Waterloo y que pleitea con el Tribunal Supremo para que la amnistía se aplique a su patrocinado, da por moribunda la legislatura española en una entrevista en La Razón en la que define a Pedro Sánchez, a la americana, como un «pato cojo» que carece ya de «capacidad de gobernar», del que dice que no se comporta como un «estadista» y al que advierte de «a todo el mundo se le acaba la suerte». «Algunos creen que los gatos tienen ocho vidas, pero tienen siete», ilustra Boye, tras restar cualquier valor a una eventual reunión del presidente del Gobierno con Puigdemont en este contexto -«Imagino que hoy en día nadie se quiere hacer hacer una foto con Sánchez»- y recomendarle que prepare «una estrategia jurídica» ante los «problemas que se le vienen encima, en alusión a las causas por corrupción.

El letrado del líder de Junts, de cuyos siete escaños sigue pendiendo la legislatura, no solo describe cómo el devenir de la misma con un aviso a navegantes: «Estamos al final -sostiene- de algo que no tiene mucho recorrido, lo estamos viendo todos los días». También alienta las expectativas de un eventual entendimiento de Junts y el PP con el cuatrienio agonizando. Boye, que se refiere a los de Alberto Núñez Feijóo como «un partido democrático y necesario», niega que haya hablado con los populares, argumenta que, de haber conversaciones entre ambas formaciones más allá del ámbito del Congreso, «lo mejor es que no se sepa». «En política, lo más importante es la discreción y la política española se ha transformado en una suerte de circo», zanja.

Preguntado sobre si no le preocupa que un posible Gobierno del PP y Vox perjudique los intereses de Puigdemont, Boye afirma que lo que a él le inquieta es que un país no tenga recambio en el poder. «Porque lo que está pasando ahora se resuelve con alternancia política y regeneración democrática, pero de la verdad», arguye, antes de aclarar que no ve por qué la formación de Feijóo no tendría que alcanzar La Moncloa. Y cuestionado de nuevo sobre la hipótesis de un rodillo de las derechas, apostilla: «Creo que el PP puede llegar a tener los votos suficientes para gobernar sin depender de Vox. Creo que sería el escenario ideal para cualquier demócrata».

Boye, condenado en su día por colaborar en el secuestro de ETA del empresario Emiliano Revilla y procesado por un presunto blanqueo de capitales para el 'narco' Sito Miñanco, se muestra sumamente crítico con la deriva de la democracia española. En concreto, tacha de «insostenible» de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, siga en su puesto tras ser enfilado por el Supremo al banquillo por filtrar supuestamente información confidencial del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; una posibilidad que para él, como abogado, es «de una gravedad increíble».

Boye confirma que se reunió a finales del pasado año con la 'fontanera' socialista Leire Díez, sin resultado para lo que pretendía pero con la convicción de que ella trabajaba en línea directa con Ferraz. Y sobre el futuro procesal de Puigdemont, su abogado insiste en que acabará volviendo a Cataluña, aunque alejando que vaya a arriesgarse de nuevo a una detención como hace un año ante la investidura de Salvador Illa y con un dardo hacia Esquerra Republicana: «Puigdemont no puede entrar en España, pero condiciona a Sánchez más que Junqueras».