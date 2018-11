Juicio por el 'caso Cabacas' La abogada de Cabacas pide la condena de los ertzainas porque no hubo motivo para su actuación Jone Goirizelaia, con los familiares de Iñigo Cabacas. / Efe Jone Goirizelaia, que ejerce la acusación particular, considera que la condena evitaría que quede la sensación de que la Policía tienen «patente de corso» AGENCIAS Viernes, 9 noviembre 2018, 18:11

La abogada Jone Goirizelaia, que ejerce la acusación particular en el juicio por la muerte de Iñigo Cabacas tras ser alcanzado por una pelota de goma hace seis años en las inmediaciones del estadio de San Mamés, ha mantenido este viernes su petición de cuatro años de prisión para los seis agentes acusados. La letrada entiende que no había motivo para la actuación policial y que los agentes conocían el poder «letal» de sus armas.

En la última sesión del juicio por el 'caso Cabacas', la abogada de la acusación particular, Jone Goirizelaia, ha sostenido que en el callejón solo se había producido un «incidente mínimo», una pelea, y no había personas en peligro ni Iñigo Cabacas estaba participando en incidente alguno. Durante la lectura de su informe de conclusiones, que se ha prolongado durante unas dos horas y media, ha argumentado que los policías que actuaron sabían que las pelotas de goma pueden causar «daños irreparables» y que en el callejón no había una distancia suficiente para poder dispararlas.

Asimismo, ha asegurado que los disparos fueron «directos, horizontales, frente a las personas y sin advertencia previa». Goirizelaia ha reprochado en su informe de conclusiones que, a pesar del «nuevo contexto» tras el anuncio del fin de la violencia terrorista de ETA, la Ertzaintza no haya modificado sus normas de actuación. Con la condena de los agentes, pretende que no quede en evidencia que la Policía «tiene patente de corso» y «un halo de impunidad».

Durante su intervención en la vista oral, Goirizelaia ha señalado que «ha salido a la luz» un 'modus operandi' de la Ertzaintza «caótico» y una cultura policial que, en nombre de un corporativismo «muy mal entendido», prefiere mantener versiones «inverosímiles», que «no son reales», antes de asumir que hubo una actuación policial «totalmente desproporcionada y fuera de las normas».

La absolución de la Fiscalía

En sus conclusiones, la Fiscalía ha mantenido que no se ha podido determinar qué agente dio la orden de disparar y ha considerado que los hechos juzgados no son constitutivos de delito, por lo que ha pedido la absolución de los imputados. Según la fiscal, la versión de algunos ertzainas «no era real», ya que se produjeron más disparos de pelotas de goma que los reconocidos por estos agentes.

Esta petición ha provocado una honda indignación en los padres del aficionado del Athletic fallecido, que en la sesión anterior ya habían dejado patente su descontento con la actuación de la Fiscalía. «Nos han humillado como padres», alegaron.