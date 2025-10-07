Una abogada especialista en protección de datos, nueva directora de Kontsumobide
Ana María Sánchez Herráez sustituye a Tontxu Rodríguez
El Correo
Martes, 7 de octubre 2025, 13:05
Ana María Sánchez Herráez, abogada especialista en protección de datos, será la nueva directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo en sustitución de Tontxu Rodríguez, ... cuyo salida del cargo en el que apenas llevaba un año se confirmó la semana pasada. El anuncio se ha realizado esta martes tras el habitual Consejo de Gobierno de lo martes.
Licenciada en Derecho por la Universidad del País Vasco (EHU) en 1995, es abogada senior y consultora jurídica de protección de datos. Fue miembro de ejecutiva confederal de Euskadi de CCOO y técnica orientadora laboral de Lanbide.
