El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Santiago Abascal Efe

Abascal ataca a la Conferencia Episcopal tras sus críticas por al veto de actos islámicos en Jumilla

«No sé si su postura se debe a los ingresos públicos o con los casos de pederastia, que la tienen absolutamente amordazada» afirma el líder de Vox

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:19

El presidente de Vox, Santiago Abascal, arremetió con dureza este domingo contra la Conferencia Episcopal después de que los obispos criticaran el veto del PP ... y Vox a los actos de carácter islámico en espacios públicos en la localidad murciana de Jumilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  2. 2 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  3. 3

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  4. 4

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  5. 5

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  6. 6

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  7. 7

    Otegi planteó dentro de Bildu abrir el debate sobre la entrada de sus bases en la Ertzaintza
  8. 8 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  9. 9

    La batalla de una baracaldesa de 94 años con las aseguradoras del coche que casi acaba con ella
  10. 10

    Otra derrota cierra una pretemporada inquietante del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Abascal ataca a la Conferencia Episcopal tras sus críticas por al veto de actos islámicos en Jumilla

Abascal ataca a la Conferencia Episcopal tras sus críticas por al veto de actos islámicos en Jumilla