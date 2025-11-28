El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido al ser arrollados por un autobús en Berriz
Ábalos junto a Begoña Gómez y Sánchez tras las elecciones de abril de 2019. EFE

Ábalos señala a Begoña Gómez y pide «abrir el melón» del rescate de Air Europa

El exministro acusa a la mujer de Sánchez de influir para salvar la aerolínea en 2020 en una entrevista horas antes de ingresar en prisión

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:47

Comenta

Que José Luis Ábalos no iba a entrar en la cárcel agachando la cabeza y en silencio era una evidencia desde este miércoles, cuando, ... en vísperas de la vista en la que el magistrado del Supremo Leopoldo Puente decidió enviarle a prisión ante el «riesgo extremo» de fuga, se lanzó contra el Gobierno en múltiples frentes: la desmentida reunión de Sánchez y Otegi en un caserío en plenas negociaciones de la moción de censura de 2018, el supuesto uso indebido de la vivienda oficial de Yolanda Díaz, presuntas indemnizaciones irregulares del ministerio de Óscar Puente en el puerto de Valencia...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  2. 2 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido al ser arrollados por un autobús en Berriz
  3. 3

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  4. 4 Puja más de un millón de euros por un piso subastado y lo pierde por no poder pagar a tiempo
  5. 5

    Un jurado declara culpable a un ertzaina que se quedó con una multa de 40 euros
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Detenida una mujer por su supuesta implicación en el incendio mortal de Barakaldo
  8. 8 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte
  9. 9 La nota que una familia de Bilbao deja en el portal donde su iPhone robado marca la ubicación
  10. 10 Mercadona recupera su producto estrella de charcutería y anuncia nuevos embutidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ábalos señala a Begoña Gómez y pide «abrir el melón» del rescate de Air Europa

Ábalos señala a Begoña Gómez y pide «abrir el melón» del rescate de Air Europa