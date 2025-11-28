Ábalos señala a Begoña Gómez y pide «abrir el melón» del rescate de Air Europa

Que José Luis Ábalos no iba a entrar en la cárcel agachando la cabeza y en silencio era una evidencia desde este miércoles, cuando, ... en vísperas de la vista en la que el magistrado del Supremo Leopoldo Puente decidió enviarle a prisión ante el «riesgo extremo» de fuga, se lanzó contra el Gobierno en múltiples frentes: la desmentida reunión de Sánchez y Otegi en un caserío en plenas negociaciones de la moción de censura de 2018, el supuesto uso indebido de la vivienda oficial de Yolanda Díaz, presuntas indemnizaciones irregulares del ministerio de Óscar Puente en el puerto de Valencia...

Pero ayer, horas antes de comparecer ante el juez y con la sombra de la cárcel cada vez más cerca, el exministro de Transportes sacó la artillería pesada y apuntó directamente contra el presidente del Gobierno a través de su esposa, Begoña Gómez, a la que acusó de influir en el rescate de Air Europa en 2020 -una operación de 475 millones de euros gestada en plena pandemia-, por su amistad con el CEO de la compañía matriz, Javier Hidalgo.

Una línea de investigación que el juez Juan Carlos Peinado ha intentado abrir en repetidas ocasiones, aunque en todos los casos la Audiencia Provincial de Madrid le ha forzado a desistir de esa vía con el argumento de que las simples insinuaciones de Víctor de Aldama, que trabajaba entonces para la aerolínea como conseguidor, no son indicios nuevos que faculten a reanudar las indagaciones.

«Intervención relevante»

Pero Ábalos, en una entrevista en 'El Mundo' poco antes de comparecer en el juzgado, consideró «inaudito» que él esté imputado por haber aceptado presuntas dádivas de la trama -unas vacaciones en un chalé de Marbella como compensación por su «intervención relevante» como ministro de Transportes en el rescate- y no lo esté «el que paga».

Preguntado por qué cree que la aerolínea no ha sido investigada, Ábalos responde: «Porque sería abrir el melón de Air Europa, y ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados. Es inaudito que me acusen a mí de recibir algo y no acusen al que me lo da. Si es verdad que me pagó unas vacaciones, ¿por qué no está imputada por cohecho? La respuesta es simple: porque no interesa», se despacha Ábalos. El hilo del que pide tirar está sobre la mesa del juez Puente, porque en el sumario de las supuestas prebendas de la trama está incluido un mensaje de Hildalgo a Gómez al ver que se retrasaba el rescate a Air Europa.

El exsecretario de Organización del PSOE desliza que el Gonbierno «va a por todas» a por él para «tapar» el asunto de las relaciones entre Gómez y Air Europa y lamenta que tampoco se actúe contra el empresario Juan Carlos Cueto, «que ha desaparecido de la causa», o contra su antigua amante, Jéssica Rodríguez, de quien dice que habría llegado a un acuerdo para confesar que no iba a trabajar a cambio de no ser imputada.