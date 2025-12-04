Ábalos recurre su encarcelamiento: se viola el derecho de los ciudadanos que le votaron

«Seguiré luchando no solo por mis derechos, sino en defensa de los derechos ganados para todos y todas en nuestra democracia». José Luis Ábalos ... tira de épica y victimismo desde la cárcel de Soto del Real. En su último mensaje distribuido por la cuenta en X «En nombre de Ábalos», gestionada por su entorno (ya que el todavía diputado no tiene internet en la prisión de la sierra madrileña), el exministro ha anunciado que su abogado, el exfiscal Carlos Bautista, ha presentado un recurso de apelación contra el auto del juez del Supremo Leopoldo Puente del pasado del pasado 27 de noviembre por el que ordenó su prisión provisional y sin fianza.

Según el extracto que ha adelantado en la red social el equipo que gestiona ahora la comunicación del preso, el recurso, directamente ante la Sala y saltándose al juez que lo encarceló, se basa, entre otros motivos, en la «vulneración del derecho de representación política». Y es que desde el principio, el imputado ha defendido que su encarcelamiento, siendo el primero diputado que entra en prisión todavía con el acta, viola el derecho de sus representados, en este caso los electores valencianos, a tener representación en el Congreso de los Diputados.

Otro de los ejes de su alegato es que su encarcelamiento supone un “uso de la prisión provisional para fines ajenos a la institución procesal”. Y es que, como ya explicó en la vistilla en la que se decretó su ingreso en prisión, cree que el juez Puente y la Fiscalía están usando la prisión preventiva como forma de presión para que el exsecretario de Organización del PSOE se avenga a un pacto con Anticorrupción y confiese sus delitos. El diputado ha venido arguyendo que el Ministerio Público, ante la falta de indicios para incriminarle, está redoblando las coacciones para conseguir una confesión.